Día de Reyes 2026: Yulay sorprende al regalar juguetes en Santiago Tilapa, Edomex

El Día de Reyes es una fecha donde además de regalos, la magia se hace presente en el corazón de los niños que creen en esta tradición, aunque en algunas ocasiones las circunstancias impiden que Melchor Gaspar y Baltazar lleguen a zonas de difícil acceso.

Tal fue el caso del pueblo de Santiago Tilapa, Estado de México, el cual se encuentra entre la sierra del Ajusco y el Valle de Toluca, que al ser una zona alta, las oportunidades para que los niños de esta comunidad tengan un obsequio este 6 de enero, son pocas. Por suerte el creador de contenido Yulay se sumó a la misión de los Reyes Magos y regaló juguetes a los menores.

Reyes Magos 2026. Foto: Creada con IA

Yulay sorprende al regalar juguetes en Edomex

Entre carritos y muchas muñecas, Yulay llegó a Santiago Tilapa a bordo de una camioneta llena de juguetes para todas las edades y preguntó de casa en casa si había niños que dejaron su carta a los Reyes Magos.

Al salir de sus hogares, el influencer dejó que los pequeños subieran a la camioneta para elegir su regalo entre una gran variedad de cajas y cada uno tuvo su momento.

“Los Reyes Magos nos mandaron”, eran las palabras con las que el youtuber le respondía a los menores con mayor curiosidad por los regalos que recibieron en este día. Asimismo, en los comentarios del clip, los usuarios reaccionaron a la labor que realiza.

“Gracias por llenar esos corazones de alegría”

“Muchas felicidades por lo que has logrado”

“Que Dios te multiplique todo lo que das”

“Siempre apoyando a los que más lo necesitan”

“Las lágrimas se me salieron de la emoción, gracias por hacer esto”

“Gracias por tu noble labor”

dcs