¿Qué se debe hacer cuando un perro se intoxica? Conoce las medidas preventivas

Día de Reyes 2026: de las Guerreras K-pop a la F1, las roscas más creativas para disfrutar en familia

Día de Reyes 2026: ¿Cuánto cuesta la rosca en Costco y por qué es tan codiciada?

EU captura a Maduro: ¿qué dice la Carta de la ONU sobre la intervención militar extranjera?

Abogado de TikTok desata polémica al ofrecer sus servicios para defender a Maduro

En víspera del , Costco se convirtió en tendencia al sacar nuevamente a la venta su tradicional Rosca de Reyes, la cual se viralizó el año pasado por los revendedores que acapararon este producto y protagonizaron todo tipo de peleas en diversas sucursales.

El origen de la rosca elaborada con una masa suave y decorada con frutas secas y cristalizadas, se encuentra lleno de simbolismos religiosos, pues se dice que representa el amor eterno de Dios, sin principio ni fin, lo cual se refleja en su forma circular.

En ese sentido, tras el anuncio de que las roscas ya se encontraban disponibles en , muchos de los miembros no tardaron en abarrotar la tienda nuevamente, enmarcando el inicio de una odisea para aquellos que desean tener una pieza de este pan en su mesa el próximo 6 de enero.

Conoce cómo reciclar los muñequitos de la rosca. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
¿Cuánto cuesta la rosca en Costco y por qué es tan codiciada?

Este año las Roscas de Reyes en Costco tuvieron un incremento de $50 pesos en su precio, en comparación al 2025, pues a través de diversos canales como Instagram y TikTok se ha reportado que el precio oficial de este pan es de $429 pesos.

Asimismo, la rosca gourmet rellena de nata la cual tiene un tamaño más pequeño a la clásica Rosca de Reyes de tamaño familiar, tiene un valor en tienda de $539 pesos con muñecos de chocolate blanco.

Rosca de reyes. Foto: Epsecial
¿Por qué es famosa la Rosca de Reyes de Costco?

La fama de estas roscas se debe a su preparación tradicional con ate de perón y tejocote, cerezas, higos, además de tener un toque de almendras fileteadas endulzadas con miel y ralladura de naranja en una elegante presentación que aparenta ser más costosa por la calidad de sus ingredientes.

En ese sentido, el precio al que es comercializada en la tienda mayorista, se presta para que los revendedores puedan generar una mayor ganancia a este producto.

