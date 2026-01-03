Ataque de EU a Venezuela: ¿cuánto cuesta el pants Nike captado en la foto de captura de Maduro?

Tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro que atrapó el foco mediático este 3 de enero, la tensión política entre Venezuela y Estados Unidos por la invasión militar , se volvió tendencia en la red.

A través de la red social Truth Social, Donald Trump confirmó que había ordenado la operación generando gran conmoción ante el mundo por el futuro del país latinoamericano. Más tarde, el republicano difundió por el mismo medio la primera fotografía de Maduro capturado con el mensaje: "Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima".

Rápidamente la imagen del venezolano esposado con los ojos tapados, vistiendo un pants Nike se volvió viral en la red y, dejando a un lado el trasfondo político de la operación, su ropa se convirtió en uno de los aspectos más destacados.

Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima. Foto: Truth Social

¿Cuánto cuesta el pants Nike captado en la foto de captura de Maduro?

Con la foto viral de la captura de Maduro, los internautas no tardaron en percatarse que su atuendo se trataba de un conjunto deportivo de la marca Nike. El modelo que lleva puesto se llama “Nike Tech Fleece” y, aunque no se encuentra disponible su costo ronda los 4 mil pesos mexicanos.

Aunado a ello, en el sitio oficial de Nike, se encuentra un modelo muy similar, se trata del conjunto “Nike Tech”, el cual está conformado por una chamarra gris con capucha y franjas negras en el pecho, además de un bolsillo en una de las mangas junto al logo de la marca con un precio al público de $2,899.00 pesos mexicanos.

A juego con la chamarra, el pants que luce es de la misma marca con un color idéntico gris deslavado con un corte amplio y relajado que tiene un valor de $1,599.00 pesos.

El modelo se encuentra disponible en el sitio web. Foto: Nike

