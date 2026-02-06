Taylor Swift lanzó este viernes su nuevo vídeo, "Opalite", en el que se ha rodeado de muchos rostros famosos: Domhall Gleeson, Cillian Murphy, Jodie Turner-Smith o Greta Lee, protagonistas junto a la cantante de una historia con estética ochentera.

Un video que se ha lanzado solo en Spotify Premium y Apple Music, por lo que los fans que no sean suscriptores de estas plataformas tendrán que esperar al domingo para poder verlo en Youtube, según informó un comunicado de Universal Music Spain.

Una decisión de la cantante que llega después de que la revista Billboard anunciara que para la elaboración de sus listas de éxitos tendría más en cuenta los datos de escuchas y visualizaciones de las plataformas de pago frente a la financiadas con publicidad, como YouTube.

Por ello, YouTube decidió dejar de suministrar sus datos musicales a Billboard y reclama "que cada reproducción se contabilice de manera justa y equitativa, ya sea con suscripción o con publicidad, porque cada fan importa y cada reproducción debería contar".

My favorite part about writing is that first spark of an idea. It can happen at any time, for any reason. The idea for the Opalite music video crash landed into my imagination when I was doing promo for The Life of a Showgirl. I was a guest on one of my favorite shows,… pic.twitter.com/UMt519KFSS — Taylor Swift (@taylorswift13) February 6, 2026

De momento, los suscriptores de Spotify Premium y Apple Music ya pueden disfrutar del vídeo de un tema que forma parte del álbum "The Life of a Showgirl", que Swift lanzó en octubre de 2025 y del que ya se lanzó el video de "The Fate of Ophelia".

El video de "Opalite" comienza como un anuncio televisivo de un producto de limpieza con ese nombre, que una Taylor Swift caracterizada de adolescente está viendo en su habitación.

Gleeson es el objeto amoroso de Swift; Lee interpreta a una cantante en MTV; Turner-Smith a una profesora de aerobic; Lewis Capaldi el fotógrafo que inmortaliza a la pareja de tortolitos; Cillian Murphy es el rostro que publicita el 'Opalite': Kameron Saunders, miembro de un jurado de un concurso de baile y Graham Norton, el encargado de dar a conocer el limpiador en un centro comercial.

Todo con una divertida estética llena de brillos y colores y con guiños continuos a la sociedad estadounidense de los ochenta, además de un baile tan ridículo como llamativo a cargo de Gleeson y Swift.

