La estrella del pop Taylor Swift ingresará este año en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos y se convertirá en la artista más joven en ser admitida, informó este miércoles la organización.

El organismo dio a conocer en un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia en Nueva York el 11 de junio, que incluyen a Alanis Morissette y a dos miembros de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons.

"La industria musical se basa en el increíble talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada, experiencias de conciertos ni admiradores comprometidos. Todo se origina en la canción y su creador", indicó citado Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, fundado en el 1969.

"Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones", destacó el músico, compositor y productor.

Los compositores solo son aptos para ser reconocidos en el Salón de la Fama 20 años después de su primer lanzamiento comercial, que en el caso de Swift fue 'Tim McGraw' (2006), y proponen cinco temas de su catálogo para que sean considerados, según medios especializados.

Las canciones clave en el catálogo de cada uno de los compositores reconocidos en 2026 han sido:

Taylor Swift

All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Blank Space

Anti-Hero

Love Story

The Last Great American Dynasty

Walter Afanasieff

All I Want For Christmas Is You

My All

Hero

Love Will Survive

One Sweet Day

Terry Britten y Graham Lyle

What’s Love Got To Do With It

We Don’t Need Another Hero

Typical Male

Devil Woman

I Should Have Known Better

Paul Stanley y Gene Simmons (KISS)

Rock and Roll All Nite

I Love It Loud

Calling Dr. Love

Shout It Out Loud

Christine 16

Kenny Loggins

Danny’s Song

Footloose

Celebrate Me Home

Return to Pooh Corner

What A Fool Believes

Alanis Morissette

You Oughta Know

Ironic

Hand in My Pocket

Thank U

Uninvited

Christopher "Tricky" Stewart

Umbrella

Single Ladies (Put a Ring on It)

Obsessed

Just Fine

Break My Soul

melc