“Vargas Llosa dejó su lucidez para condenar a las dictaduras”: Pedro Cateriano

“No tenemos soberanía digital, menos dialectal”: Concepción Company

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

La euforia por el final de “ traspasó la pantalla y llegó hasta las plataformas musicales; donde uno de sus protagonistas se convirtió en el número uno.

Se trata de Joe Keery, el carismático Steve Harrington en la historia, quien se consolidó como lo más escuchado del Top global de Spotify, por encima, incluso, de la mismísima.

Durante más de 70 días, "The tate of Ophelia", el primer sencillo del nuevo álbum de Swift, se mantuvo en la cima de las listas de popularidad. Sin embargo, desde el pasado fin de semana, "End of Begging" de Keery logró arrebatarle el sitio a la cantante con casi 7 millones de reproducciones.

Lo que ha llamado la atención de los usuarios es que, mientras el tema de Swift fue lanzado en octubre del 2025, el de Keery tiene más de tres años de haberse estrenado; por lo que muchos han adjudicado este triunfo al final de la exitosa serie de Netflix.

El pasado 31 de enero, "Stranger Things" llegó a su fin, tras 10 años y cinco temporadas. Según varios medios estadounidenses, el último episodio superó los 8 mil millones de reproducciones, además de que se convirtió en un fenómeno global.

Aunque muchos lo identifican por su carrera como actor, Joe Keery hacía música antes de integrarse a “Stranger Things”. Es miembro de la banda Post Animal y ha lanzado tres álbumes de estudio en solitario bajo el nombre DJO.

Kery visitará nuestro país el próximo mes de marzo, primero con un show en el Pepsi Center el día 25 y posteriormente estará en Monterrey, como parte del Tecate Pa'l Norte.

