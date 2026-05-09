Para Modesta Hernández, presidenta de la Asociación Civil Armonía Juventud y Comunidad, la fuerza del voluntariado fue una pieza crucial en el desarrollo de la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia, proyecto surgido hace 15 años y que este fin de semana celebrará el Día de las Madres con un repertorio conformado por obras de Bizet, Dvořák, Beethoven, Mozart y Arturo Márquez, entre otros compositores.

“Nosotros iniciamos con personas de la comunidad que nos prestaban sus casas para poder impartir las clases ahí. Nacimos con la comunidad y el apoyo de la comunidad de una manera muy fuerte”, señala.

A 15 años de distancia el impacto de la orquesta y la escuela en la localidad ha sido notorio: “Ahora ya tenemos una referencia positiva. La gente dice: la escuela de música, el proyecto de música, los jóvenes que estudian ahí, los chicos que fueron a la Ciudad de México con el Presidente de la República, el lugar donde está la orquesta que fue a Francia. Todo esto ha marcado a la comunidad”, continúa y alude a dos de los momentos que más impacto público le han dado a la orquesta: la invitación a una conferencia presidencial de 2020 y el concierto en la explanada de la Torre Eiffel hace tres años.

El presente, sin embargo, sería muy distinto si hace muchos años no hubieran recibido la ayuda de los habitantes de la agencia Vicente Guerrero en Villa de Zaachila, Oaxaca, donde se encuentra la escuela: “Si en un inicio, la persona que nada tenía que ver con el proyecto (porque no tenía hijos en el taller de música) no nos hubiera prestado su casa, no lo hubiéramos hecho. Si la parroquia no nos hubiera prestado las sillas nos hubiéramos desmotivado y no lo habríamos logrado. Sin esa persona que dijo: les voy a donar dos mil pesos para que empiecen a comprar ese terreno, tampoco lo hubiéramos hecho. Si ese papá no hubiera dicho: tenemos estos artículos, hagamos una rifa para comprar la tuba, no hubiéramos hecho nada de esto. El inicio es lo más difícil”, recuerda la también directora general de la Escuela Santa Cecilia.

Uno de los mayores objetivos fue brindar un espacio a los niños y jóvenes de la localidad. Se trata de un proyecto parroquial (pertenecen, cuenta Hernández, a la parroquia de San Bartolo Coyotepec, ubicada en otro municipio): “El Padre es bastante simpático, tiene mucha empatía con los jóvenes y los adolescentes. Es un proyecto que desde los inicios hasta el día de hoy él ha apoyado de una manera muy ardua. Entonces, ha impulsado de alguna manera y ha motivado en muchos sentidos para que este proyecto haya nacido y continúe en el presente. Él también es parte de nuestro comité directivo”.

En estos 15 años, la escuela ha cambiado mucho. Hoy tienen más de 200 alumnos, pero en 2011 eran sólo 22, en medio de una casa prestada, un profesor, tres instrumentos adquiridos de segunda mano o a través de rifas y la buena voluntad de un par de personas generosas. Un año después fue posible adquirir un predio y en 2014, ya eran 60 alumnos, un profesor más y, por supuesto, un espacio propio con un aula en obra negra. Año con año fueron registrando ascensos hasta tener, hace una década, un lote de instrumentos de cuerda (el proyecto inició con los de aliento), encaminando cada paso hacia el nacimiento de la orquesta en 2017. Luego siguieron más lotes de instrumentos, la ampliación de las instalaciones, el apoyo del gobierno federal para cubrir los honorarios de dos maestros.

Estaban, subraya Hernández, volviéndose más visibles: “Al día de hoy, podemos decir que hemos crecido bastante. Tenemos una plantilla de ocho maestros, un administrativo, un lote de instrumentos propios, salones acondicionados, aulas individuales, más de 200 alumnos… Hemos crecido bastante en ese sentido”.

La ayuda a jóvenes de escasos recursos que quieren seguir estudiando es otro de los proyectos de la asociación civil. A su vez, la escuela y orquesta han recibido el apoyo del Coro Air France, Fundación TASH y el gobierno federal, entre otras instancias.

Los conciertos serán el 9 de mayo a las 19:00 horas en el Auditorio Félix de Jesús (Inhumyc; Abasolo 79, Tlalpan) y el día 10, al mediodía, en el anfiteatro del Parque la Mexicana (Luis Barragán 505, Santa Fe). Para el acceso del sábado, el donativo es de $300 pesos. El domingo la entrada es libre.

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