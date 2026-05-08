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A través de un comunicado, negó categóricamente haber recibido amenazas o instrucciones por parte de la presidenta o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret.

De igual manera, reafirmó que dicho evento tiene como objetivo promover el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman a la región, asimismo, representa una celebración que reconoce las artes, la creatividad y la riqueza multicultural iberoamericana.

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Reiteró su compromiso con la cultura, el talento y la unión entre los pueblos, por lo que, explicó que la solicitud de retirarle la invitación a , fue para evitar que el evento se utilizará como plataforma política.

Aseguró que todo fue por las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de, Isabel Díaz Ayuso, en meses previos a su gira y visita que culminó en México.

"Hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de iberoamérica." afirmó la empresa turística.

Comunicado Grupo Xcaret. Foto: especial
Comunicado Grupo Xcaret. Foto: especial
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cc/bmc

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