La semana en que Trump arreció la presión sobre México; insiste en que "los carteles gobiernan" el país

El gobierno de Donald Trump arreció la presión sobre México en esta semana.

El lunes, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional Antidrogas 2026 en la que condicionó ayuda a México a las extradiciones.

"Esta ayuda estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a los líderes de las Organizaciones Terroristas Extranjeras, así como desmantelar laboratorios de drogas sintéticas”, advierte la estrategia.

Lee también “Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México; nadie más lo hace”, dice Trump; destaca el control que tiene su país “sobre la frontera sur”

Afirma que “el Departamento de Estado (...) en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra, liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio”.

La Casa Blanca fija objetivos tanto para la lucha antidrogas como para el tema del tráfico de armas.

En la semana, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, reconoció la colaboración con México en la operación en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y advirtió que “seguiremos viendo este tipo de acciones”.

Lee también EU exige a México más detenciones y extradiciones de narcos; condiciona ayuda

En entrevista para Fox News, Sean Hannity preguntó el lunes a Carter acerca de los esfuerzos de EU contra los cárteles de la droga en México. Carter, conocida como la zar antidrogas de EU, se refirió específicamente a la operación en la que fue ubicado El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El capo se enfrentó a elementos del Ejército Mexicano y murió el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

“Vimos lo que pasó en México cuando compartimos inteligencia con el gobierno mexicano. Lo vimos actuar de inmediato contra El Mencho y fue abatido”. Fue entonces que añadió que “seguiremos viendo este tipo de acciones”. Carter afirmó que Donald Trump es un presidente “con el que nadie se va a meter” y que está “protegiendo el Hemisferio Occidental”, trabajando con sus socios en la región, “en conversaciones multilaterales, bilaterales”. Se trata, dijo, de un esfuerzo “constante y continuo. Tenemos ayuda de nuestros socios a lo largo del hemisferio, ya sea Ecuador, El Salvador, conversaciones en Bolivia o México”.

Carter aseveró que EU “no cederá. Iremos tras estos cárteles; no operarán con impunidad, como hicieron con el presidente [Joe] Biden y otros presidentes”. Trump, alegó, está “hiperconcentrado” en este tema.

Lee también Trump amenaza con intervención; arrecia la presión a México por cárteles

Carter dijo que “no sólo eliminaremos las cabezas de la serpiente”, aludiendo a los líderes de los cárteles. “Vamos a remover sus fuentes de financiamiento. Vamos a golpearlos donde más les duela... Tendrán que luchar para sobrevivir”.

El miércoles, el gobierno de Trump advirtió que si el país vecino no actúa, él lo hará, mientras la Casa Blanca difundió su Estrategia Antiterrorismo que apunta a los traficantes de las drogas... y gobiernos cómplices.

Además, el fiscal general interino de EU, Todd Blanche, dijo en entrevista con News Nation que, tras las acusaciones que anunció la semana pasada el Departamento de Justicia contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluyendo el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vendrán más. “Por supuesto. Ya acusamos a múltiples funcionarios de gobierno de México y a un juez, recientemente también. Eso es algo que continuará”.

Lee también EU publica estrategia antiterrorista que fija eliminación de cárteles como prioridad; lanza advertencia a gobiernos “cómplices”

Resaltó que EU tiene una “muy buena relación” con el gobierno de México, “muy positiva”, pero explicó que una de las consecuencias de tener presos en EU a diversos líderes de cárteles, incluyendo Los Chapitos, Joaquín y Ovidio Guzmán, es que “algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales”.

El jueves, CBS News informó que EU tiene ahora en la mira a los consulados de México. Según el reporte, el Departamento de Estado inició una revisión de los 53 que tiene el gobierno mexicano operando en Estados Unidos.

La medida, señala el medio, podría derivar en un eventual cierre de algunas de las oficinas diplomáticas. CBS cita a Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, quien señaló que “el Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘EU Primero’ del presidente y promuevan los intereses estadounidenses”.

Lee también EU publica estrategia antiterrorista que fija eliminación de cárteles como prioridad; lanza advertencia a gobiernos “cómplices”

CBS recordó que los cierres de consulados suelen reflejar tensiones con el país en cuestión, como ocurrió en 2017 con Rusia y en 2020 con China.

México es el país con más consulados en EU, que proporcionan documentos y brindan asistencia jurídica a los millones de mexicanos que viven en suelo estadounidense. California, Texas y Arizona son algunos de los estados con más representación diplomática.

EL UNIVERSAL se acercó a diversos Consulados mexicanos en EU en busca de algún comentario, sin obtener respuesta.

Lee también “Vendrán más acusaciones contra políticos en México”; fiscal Todd Blanche anticipa nuevas investigaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes que los consulados mexicanos en Estados Unidos hagan política en ese país y defendió que su función es proteger y asistir a los ciudadanos mexicanos.

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos es completamente falsa”, afirmó la mandataria en su conferencia desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, al ser cuestionada sobre la información difundida por la cadena estadounidense.

Más tarde, Trump volvió a asegurar este viernes que los carteles del narcotráfico "gobiernan México", apenas dos días después de afirmar que si el país vecino no hace "su trabajo" para combatirlos, Washington lo hará.

Lee también EU apunta contra políticos mexicanos, asegura Los Angeles Times; no descarta acusaciones por nexos con cárteles

En un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, el republicano destacó que su Administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97 %, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.

"Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan", dijo Trump.

*Con información de Guadalupe Galván y Max Aub