Más Información
Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia sin goce de sueldo; EU lo investiga por presuntos nexos con el crimen organizado
Sheinbaum pide a su gabinete definir su participación en elecciones de 2027; aspirantes tienen que dejar su cargo
Andy López le pide pruebas a Loret sobre haber recibido "dinero en sus manitas" del narco; "eres un periodista mercenario", dice
"Maru Campos miente y debe ser juzgada"; Ariadna Montiel se lanza contra gobernadora tras dichos sobre defensa de Rocha
"Aquí decide el pueblo, no la ultraderecha extranjera"; Morena se pronuncia por visita de Díaz Ayuso y acusa "provocación"
Acciones como la que permitió la caída del Mencho “seguirán”, dice Zar Antidrogas de EU; "con Trump nadie se va a meter"
Dirección Federal de Seguridad espió a Rubén Rocha desde su juventud; lo vinculó con guerrilla de Lucio Cabañas
Fiscalía de Sinaloa analiza remoción del vicefiscal; es señalado por EU de tener vínculos con la delincuencia organizada
PRI pide "estricta aplicación de la ley" en caso Rocha; Moreira llama a desaparecer poderes en Sinaloa si se comprueban acusaciones
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que pone en pausa operación estadounidense para ayudar a que barcos salgan de Ormuz.
En un mensaje en Truth Social, el mandatario posteó que "a petición de Paquistán y otros países, y dado el tremendo éxito militar que hemos logrado durante la campaña contra Irán, y considerando además el gran progreso alcanzado hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en plena vigencia, el Proyecto Libertad (el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz) se suspenderá temporalmente para determinar si el acuerdo puede finalizarse y firmarse".
Lee también EU escoltará barcos atrapados en el estrecho de Ormuz; Trump promete salida segura en medio de tensión con Irán
Horas antes, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, declaró que "la operación 'Furia Épica' ha terminado. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa".
En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Rubio añadió que Estados Unidos trabajaba ahora en el operativo 'Proyecto Libertad', nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.
Marco Rubio da por terminada ofensiva contra Irán; EU inicia operación defensiva en el estrecho de Ormuz
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]