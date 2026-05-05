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El presidente estadounidense, , declaró que pone en pausa operación estadounidense para ayudar a que barcos salgan de Ormuz.

En un mensaje en Truth Social, el mandatario posteó que "a petición de Paquistán y otros países, y dado el tremendo éxito militar que hemos logrado durante la campaña contra Irán, y considerando además el gran progreso alcanzado hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en plena vigencia, el Proyecto Libertad (el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz) se suspenderá temporalmente para determinar si el acuerdo puede finalizarse y firmarse".

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Horas antes, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, declaró que "la operación 'Furia Épica' ha terminado. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa".

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Rubio añadió que Estados Unidos trabajaba ahora en el operativo 'Proyecto Libertad', nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.

desa

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