Estados Unidos amenazó este martes a Irán con un fuego "devastador" si ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, donde la Armada estadounidense lleva a cabo una operación para garantizar la libre navegación.

Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla el estrecho de Ormuz.

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"No estamos buscando pelea. Pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional", declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en rueda de prensa.

"Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador", lanzó.

El jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine, declaró por su parte que "ningún adversario debe confundir" la "contención actual con una falta de determinación" porque las fuerzas armadas están preparadas para reanudar hostilidades si reciben la orden.

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Irán también subió el tono pese al alto el fuego decretado el 8 de abril que, según Estados Unidos, sigue en pie.

"Ni siquiera hemos empezado"

"Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.

"La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos", cuya "presencia maligna disminuirá", agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.

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Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.

El 8 de abril impuso un bloqueo a los puertos iraníes y el lunes lanzó la llamada operación "Proyecto Libertad" para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.

Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20 mil marinos.

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En las últimas horas, Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

Corea del Sur informó de una "explosión" seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.

Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron "con éxito" el estrecho de Ormuz el lunes.

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"Marcha muy bien", se felicitó el presidente Donald Trump.

El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos pudo atravesar el estrecho el lunes "acompañado de medios militares estadounidenses".

Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes "que amenazaban la navegación comercial".

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Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.

Ataques a Emiratos

Los ataques también ocurren en tierra.

Emiratos Árabes Unidos informó este martes que sus sistemas de defensa aérea interceptan misiles y drones procedentes de Irán por segundo día consecutivo.

En este contexto, el barril de Brent, referencia internacional del crudo, se mantiene en niveles muy elevados, en torno a los 111 dólares, aunque por debajo del máximo de 126 dólares alcanzado la semana pasada.

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"La retórica de Irán y Estados Unidos sugiere que es probable que la violencia se intensifique antes de que se pueda encontrar una solución diplomática", indicó Kathleen Brooks, directora de investigación para el bróker XTB.

"No hay solución militar para una crisis política", subrayó el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

Varios países han condenado los ataques iraníes. El presidente francés, Emmanuel Macron, los consideró "inaceptables" y Arabia Saudita advirtió del peligro de una nueva "escalada militar" en el Golfo.

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Hasta ahora los intentos de reanudar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos han fracasado, pese a un primer encuentro directo entre las partes en Islamabad (Paquistán) el 11 de abril.

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