El jefe de la ONU, António Guterres, alertó sobre el agravamiento de las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El cierre de esta vía marítima vital está "estrangulando la economía mundial", advirtió el secretario general en declaraciones a la prensa.

Aunque las restricciones se levantaran hoy, "las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos", afirmó.

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Estados Unidos bloquea desde mediados de abril los puertos iraníes en respuesta al cierre de Ormuz que practica Irán como represalia a los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra el 28 de febrero.

Aunque ambos países mantienen un alto el fuego desde el 8 de abril, las negociaciones están estancadas y el tráfico marítimo por esa vía, donde antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, sigue en mínimos.

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