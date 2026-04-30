Más Información
"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya
Infografía: Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; figuran Rubén Rocha y Enrique Inzunza
PAN devuelve embestida a Morena con Rocha Moya, acusado por nexos con el narco; Maru Campos, "combate al crimen", señala
Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman
EU incluye narconómina de "Los Chapitos" en acusación contra mandos policíacos de Sinaloa; recibían entre 100 y 300 mil pesos
VIDEO: Así defendía AMLO a Rubén Rocha, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa; afirmó que violencia en el estado era culpa de EU
Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato
El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó en un mensaje escrito que Estados Unidos ha sido derrotado en su guerra contra la República Islámica.
"Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", indicó Jamenei en el mensaje, leído en la televisión estatal.
Mojtaba Jamenei sucedió en el cargo a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero al inicio del operativo israelí-estadounidense. No ha sido visto en público desde entonces, y según varias fuentes resultó herido en dicho ataque.
Lee también Guerra en Irán ha costado casi 25 mil mdd
El New York Times escribió la semana pasada, citando a funcionarios iraníes bajo anonimato, que Jamenei resultó "gravamente herido" en una pierna y el rostro, si bien "mantiene la lucidez mental y está activo".
El mensaje escrito de este jueves fue difundido con motivo de la fiesta anual del "golfo Pérsico" en Irán.
En la misiva, el líder supremo agregó que las bases de Estados Unidos en el Golfo, atacadas por Irán en represalia, "carecen de la capacidad de garantizar su propia seguridad, por no hablar de la capacidad de brindar seguridad a sus aliados".
También elogió lo que denominó "el nuevo marco jurídico y la gestión" iraní del estrecho de Ormuz.
La semana pasada, un diputado dijo que Irán recibió los primeros ingresos de un gravamen aplicado en el estrecho de Ormuz.
Desde el inicio de la contienda, Irán sólo ha permitido el paso de un muy reducido número de buques por esa vía marítima, por la que tiempos de paz transita en el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.
Lee también Trump insta a Irán a "despabilar pronto" ante estancamiento de negociaciones; pide bloqueo naval prolongado, según Wall Street Journal
Irán atacó embarcaciones en la zona a modo de represalia. Y a esta obstrucción se sumó más recientemente la de Estados Unidos, que aplica un bloqueo naval a los puertos iraníes, para asfixiar las exportaciones de petróleo de la república islámica. Una estrategia que, según dijo el presidente iraní Masud Pezeshkian este mismo jueves, está "condenada al fracaso".
Jamenei condenó igualmente a los "actores exteriores", y dijo que quienes interfieren estando a miles de kilómetros de distancia "no tienen lugar aquí, excepto el fondo del mar".
Economía de EU crece 2% en primer trimestre; la inflación llega a 3.5% en marzo por aumento en precios de combustibles
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]