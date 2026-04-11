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Dos buques de guerra de Estados Unidos han atravesado el estrecho de Ormuz, el primer tránsito de este tipo desde que comenzó la guerra con , informaron medios locales, maniobra con la que Washington estaría comenzado a "desbloquear" esta vía vital para el comercio mundial de hidrocarburos, como aseguró el sábado Donald Trump.

Esta información se da en momentos en que Irán y Estados Unidos comienzan negociaciones de paz en Islamabad, Paquistán.

Dos destructores equipados con misiles guiados de la Armada de Estados Unidos atravesaron el estrecho sin que se registraran incidentes, según informó The Wall Street Journal, citando a tres funcionarios estadounidenses.

La operación se realizó sin coordinación con las autoridades iraníes, según informó el medio estadounidense Axios.

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Desbloqueo de Ormuz, un favor a países de todo el mundo: Trump

Trump afirmó este sábado que EU había iniciado "el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

"Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", añadió.

Irán bloqueó el paso de la gran mayoría de buques por el estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, y en teoría la reapertura de esta vía era una de las condiciones del alto al fuego acordado entre Washington y Teherán anunciado el martes.

El paso de los dos barcos de guerra estadounidense tiene como objetivo dar confianza a los buques mercantes para que naveguen a través del estrecho, precisó Axios.

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Trump también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, "cuando en realidad todo el mundo sabe que están PERDIENDO, y PERDIENDO A LO GRANDE".

"Lo único que tienen a su favor es la amenaza de que un barco pueda 'chocar' contra una de sus minas marinas" en el estrecho de Ormuz, aseguró el presidente.

Trump también dijo que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, "yace en el fondo del mar" por los ataques estadounidenses.

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