El gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó que desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial y cuyo tráfico está interrumpido por Irán en el marco de la guerra, es "una necesidad colectiva" y no una opción.

"La interrupción y las amenazas al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz por parte de Irán confirman que hacer frente a esta conducta ya no es una opción, sino una necesidad colectiva", dijo el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado tras la intervención de su ministro de Estado, Shakhboot bin Nayhan, en la Conferencia del Océano Índico celebrada en Mauricio.

El diplomático señaló que utilizar las rutas marítimas como táctica de presión o "herramienta de chantaje político" constituye "un comportamiento inaceptable que trasciende las fronteras regionales y amenaza la estabilidad de la economía global y las cadenas de suministro".

