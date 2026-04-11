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Tras casi mes y medio de guerra, este sábado comienzan de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Paquistán para poner fin al conflicto entre ambos bandos.
Según las agencias Fars y Tasnim, "se decidió iniciar las negociaciones" tras "los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano".
Mundo 07:48 AM
Medios iraníes anuncian el comienzo de las negociaciones con EU en Paquistán
Los medios de comunicación iraníes anunciaron este sábado el comienzo de las negociaciones en Paquistán para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos.
Según las agencias Fars y Tasnim, "se decidió iniciar las negociaciones" tras "los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano". Hacen referencia a Israel. No precisan la agenda ni el formato, es decir si son directas o indirectas.
Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían "comenzado".
Mundo 07:42 AM
Diálogo entre EU e Irán se encalla en Islamabad por las condiciones de Teherán
El inicio de las conversaciones directas entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad se encuentra bloqueado debido a las exigencias previas impuestas por Teherán, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato.
"Las conversaciones directas cara a cara aún no han ocurrido entre las delegaciones de EU e Irán. Las dos partes han mantenido reuniones con mediadores, pero hay un callejón sin salida en este momento para avanzar hacia conversaciones directas", explicó una fuente diplomática a EFE.
Mundo 07:41 AM
Emiratos dice que hacer frente a Irán para desbloquear Ormuz es una "necesidad colectiva"
El gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó que desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial y cuyo tráfico está interrumpido por Irán en el marco de la guerra, es "una necesidad colectiva" y no una opción.
"La interrupción y las amenazas al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz por parte de Irán confirman que hacer frente a esta conducta ya no es una opción, sino una necesidad colectiva", dijo el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado tras la intervención de su ministro de Estado, Shakhboot bin Nayhan, en la Conferencia del Océano Índico celebrada en Mauricio.
El diplomático señaló que utilizar las rutas marítimas como táctica de presión o "herramienta de chantaje político" constituye "un comportamiento inaceptable que trasciende las fronteras regionales y amenaza la estabilidad de la economía global y las cadenas de suministro".
Mundo 07:36 AM
Irán traslada a Paquistán que el alto el fuego debe ser real y están atentos a violaciones
La delegación iraní insistió a la parte paquistaní en Islamabad durante el primer día de las negociaciones con Estados Unidos que el alto el fuego debe ser "real", en un contexto en el que tiene que incluir al Líbano, al tiempo que están atentos a nuevas violaciones.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, indicó a la radiotelevisión estatal iraní IRIB que tanto el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf -que encabeza la delegación iraní- como el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, mantuvieron hasta dos horas y media de conversación con las partes paquistaníes.
mcc
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