Río Grande, Zac.- A casi un mes de haber cancelado su gira por Zacatecas por amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el magisterio disidente se manifestó este sábado en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien les respondió.

Al encabezar la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum Pardo respondió a los maestros de la CNTE de Zacatecas que se manifestaban.

"¡Ah, dicen por ahí los maestros que están mucho peor, imagínense! Ha aumentado cada año 10% el salario, algunos maestros", dijo ante la manifestación.

Mencionó que "se echó para atrás la reforma educativa de Peña Nieto" y ahora todos los maestros tienen derecho al fondo de pensiones para el bienestar, además que más de un millón de maestros fueron basificados en el sexenio pasado y sigue el proceso.

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Sheinbaum responde a manifestación de la CNTE en Zacatecas; no habrá negociación en lo oscurito, dice. Foto: Especial.

"Algunos maestros dicen: 'todavía queremos cambiar la manera en que se evalúa a los maestros". Y les dije: 'está bien, nada más que nos vamos a ir a consultarle a todos los maestros del país, escuela por escuela. Nada de una negociación allá en oscurito con unos cuantos'.

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"No, preguntemos a todos los maestros de México, eso se llama democracia", externó.

El pasado 13 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum canceló las actividades que tenía programadas en Zacatecas ante el amago de protestas de la CNTE y de productores.

dmrr