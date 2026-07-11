El estrés puede provocar molestias físicas como dolor de cuello, hombros rígidos y contracturas, que ponen en riegos la salud y la calidad de vida de las personas. No obstante, hoy en día existen varios métodos para reducir la tensión muscular.

El estrés no solo afecta el estado de ánimo, también puede manifestarse a través de molestias físicas como rigidez en el cuello, dolor de espalda, tensión en hombros y dolores de cabeza, en periodos prolongados.

Por ello, especialistas en salud explican que, ante situaciones de estrés, el cuerpo entra en un estado de alerta que provoca la contracción de los músculos. Con el paso del tiempo, esta tensión puede convertirse en dolor y limitar las actividades.

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La glicina en la gelatina de oro promueve la relajación y reduce la ansiedad. Foto: Freepik

¿Cómo identificar señales de tensión muscular?

Además de identificar y atender las causas del estrés, incorporar ejercicios de estiramiento y respiración puede ayudar a relajar los músculos y mejorar la sensación de bienestar, favoreciendo así la movilidad y flexibilidad.

Cuando una persona experimenta estrés, el organismo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que preparan al cuerpo para responder ante una situación de peligro. Aunado a ello, los músculos se contraen para protegerse de una lesión.

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Aunque no todas las personas lo viven igual, existen señales que indican que el estrés puede estar afectando tus músculos. Los síntomas principales con rigidez, dolor muscular, mareos, desorientación, debilidad, fatiga e incluso contracturas.

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Fotografía: UNAM

5 ejercicios para aliviar la tensión muscular desde casa

1. Estiramiento de cuello

Siéntate o permanece de pie con la espalda recta. Luego, inclina lentamente la cabeza hacia un hombro hasta sentir un estiramiento suave en el lado opuesto del cuello. Mantén la posición entre 20 y 30 segundos y repite hacia el otro lado; evita realizar movimientos bruscos.

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2. Movimientos circulares de hombros

Eleva ambos hombros hacia las orejas y luego realiza círculos lentos hacia atrás. Posteriormente, repite el movimiento entre 10 y 15 veces y cambia la dirección. Este ejercicio ayuda a liberar la tensión acumulada por permanecer mucho tiempo frente a una computadora o utilizar dispositivos móviles.

3. Estiramiento de espalda

Colócate de pie con los pies separados al ancho de los hombros. Luego entrelaza las manos al frente y empuja suavemente los brazos mientras redondeas la espalda. Mantén esta postura durante 20 segundos y respira profundamente para favorecer la relajación.

Para aliviar la rigidez del cuello, realiza algunos estiramientos y ejercicios de relajación. Foto: Canva

4. Respiración diafragmática

Primero, siéntate cómodamente o recuéstate boca arriba. Luego coloca una mano sobre el abdomen y otra sobre el pecho. Posteriormente, inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos, permitiendo que el abdomen se expanda y el aire ingrese a los pulmones.

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Finalmente, exhala por la boca durante al menos 6 segundos. Y repite el ejercicio entre cinco y diez veces. La respiración profunda ayuda a disminuir la frecuencia cardiaca y favorece la relajación muscular.

5. Postura del niño

Primero, arrodíllate sobre una superficie cómoda, lleva los glúteos hacia los talones y estira los brazos al frente mientras apoyas la frente en el piso o sobre un cojín. Una vez en esa postura, permanece entre 30 segundos y 1 minuto respirando de manera lenta y constante.

La respiración profunda ayuda a relajar el cuerpo y aliviar la tensión muscular por estrés. Foto: Canva

Esta postura ayuda a relajar la espalda, los hombros y la zona lumbar.

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¿Cuándo debes acudir al médico?

Aunque estos ejercicios pueden ayudar a disminuir la tensión muscular ocasionada por el estrés, es importante buscar atención médica si el dolor es intenso, persiste durante varios días, limita el movimiento o se acompaña de debilidad.

Los especialistas también recomiendan complementar estas medidas con hábitos saludables como dormir lo suficiente, realizar actividad física, mantener una alimentación equilibrada y dedicar tiempo a actividades que favorezcan la relajación.

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