Erling Haaland destacó este sábado que haber puesto a Noruega en el mapa es lo más importante que para él deja la histórica andadura del conjunto vikingo en el Mundial, e invitó a los jóvenes de su país a soñar con jugar torneos importantes con la camiseta noruega.

"Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", dijo el delantero del Manchester City en la zona mixta tras quedar eliminados.

Noruega cayó este sábado ante Inglaterra por 1-2 en cuartos de final, aunque lograron llevar a la prórroga a los actuales subcampeones de Europa.

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"Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble", insistió.

"Jude is a good friend."🤝



Erling Haaland hailed Jude Bellingham after another outstanding performance to help send England into the World Cup semi-finals. pic.twitter.com/rC0CJ3DAYg — Match of the Day (@BBCMOTD) July 12, 2026

Y dejó un mensaje para la juventud noruega: "Espero que esto motive a los jóvenes allá en Noruega y les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta noruega".

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Además, señaló que, a partir de este momento, apoyará a Inglaterra para que levante su segundo Mundial.

"Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita", sentenció.

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Haaland nació hace 25 años en Inglaterra, cuando su padre Alf-Inge Haaland, jugaba en el Leeds United, pero la familia se mudó a Noruega cuando el actual delantero de la selección noruega tenía 3 años.

Haaland abandona el primer Mundial de su carrera con siete goles en cinco partidos, que sirvieron para que Noruega alcanzara por primera vez en su historia los cuartos de final de un torneo.