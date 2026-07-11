Universal Deportes | 11-07-26 | 17:46 |

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Erling Haaland y John Stones con las selecciones de Noruega e Inglaterra, respectivamente, durante los Cuartos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AFP
Erling Haaland y John Stones con las selecciones de Noruega e Inglaterra, respectivamente, durante los Cuartos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AFP

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