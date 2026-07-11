Metrópoli | 11-07-26 | 18:37 |

Chalco, Méx.- El próximo martes 14 de julio se definirá la situación legal de , director de una escuela en el municipio de Ixtapaluca, acusado de abuso sexual a un menor de edad.

Durante la audiencia inicial, su defensa legal solicitó a la autoridad judicial la duplicidad del término constitucional a 144 horas, a fin de recabar pruebas que demuestren su presunta inocencia.

Mientras tanto, el director de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet, detenido el pasado martes 7 de julio, seguirá recluido en el .

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El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formuló imputación a Alfonso “N”, explicando al juez del Poder Judicial mexiquense que se le investiga por presuntamente abusar de un niño de 5 años de edad.

La autoridad judicial determinará el próximo martes en la continuación de la audiencia, si vincula o no a proceso al director de la escuela ubicada en la colonia 20 de noviembre del municipio de Ixtapaluca.

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Además, compañeros maestros de Alfonso “N” se presentaron al exterior de los Juzgados Penales de Chalco, desde las 7:00 de la mañana de este sábado, para expresar apoyo e insistir en la afirmación de que se trata de una persona inocente.

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jecg/cr

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