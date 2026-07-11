El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, informó que todas las direcciones generales de su administración llevan a cabo diversos trabajos de recuperación y mantenimiento en cada uno de los 24 parques públicos de la demarcación.

Como parte de las acciones, la alcaldía Benito Juárez realiza acciones de reforestación, recolección de residuos, pintura, alumbrado, instalación de señalamientos, entre otros.

“Estamos trabajando para que sean espacios limpios, ordenados y seguros en los que ustedes y sus familias puedan disfrutar y convivir. Se están haciendo labores de reforestación, recolección de residuos, pintura, alumbrado, instalación de señalamientos, entre muchas otras cosas, para ofrecerles los espacios que se merecen”, expresó.

En estas actividades de recuperación de espacios públicos participa personal de estructura, base y honorarios. Foto: Especial

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En estas actividades de recuperación de espacios públicos participa personal de estructura, base y honorarios. Por parte de la Dirección General de Administración, Finanzas y Obras, se realizó una jornada de reforestación, balizamiento, barrido y recolección de residuos en los parques San Simón e Iztaccíhuatl.

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva intervino el parque San Lorenzo en la colonia Del Valle como parte de la brigada mensual La BJ Cerca de Ti, en la que también hubo actividades como manualidades, juegos para la familia, videojuegos, una jornada de esterilización para animales de compañía, así como una campaña de adopción de gatos.

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“Como cada mes, ahora estamos en el parque San Lorenzo, haciendo actividades de la Dirección General de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva y por instrucciones del alcalde Luis Mendoza estamos en la recuperación de espacios públicos, los invitamos a disfrutar de los parques”, afirmó la directora general Karina Magaña.

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Cada mes se intervendrán diferentes parques, y dentro de estas acciones también se cuenta con los equipos de servicios urbanos para atender temas de alumbrado, poda, operación hidráulica, obras viales y señalización.

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Luis Vera, residente de la colonia Nápoles, reconoció que cuando hay coordinación entre autoridades y vecinos se logran generar mejores condiciones de vida para todos.

“Nosotros estábamos haciéndolo en nuestra propia colonia, pero creo que un evento coordinado, dirigido y generado por la alcaldía está mejor. Estamos muy contentos de que existan iniciativas como esta. Los vecinos tenemos que estar involucrados porque es el lugar donde vivimos”, destacó.

vr/cr