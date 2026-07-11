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Mérida, Yucatán.- En el primer semestre del 2026, el Aeropuerto Internacional de Mérida se ubicó entre las terminales aéreas con mayor flujo de pasajeros en el país.
El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) indicó que entre enero y junio transitaron por el Aeropuerto de la capital yucateca dos millones de personas, entre las que arribaron a la ciudad y las que partieron desde la capital yucateca.
El director regional de Grupo Asur, Héctor Navarrete Muñoz, recalcó que el flujo de viajeros hacia Yucatán mantiene una tendencia ascendente y coloca al Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón” entre las terminales con mayor dinamismo del país.
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Comentó que las cifras alcanzadas en la primera mitad del año permiten anticipar que el 2026 el Aeropuerto de Mérida cerrará con cuatro millones de pasajeros, lo cual la meta planteada por la expansión del aeropuerto.
Grupo Asur indicó que durante los primeros seis meses del año se realizaron 28 mil 963 operaciones aéreas, de las cuales 16 mil 547 corresponden a vuelos comerciales, mientras que 12 mil 416 fueron movimientos de aviación general.
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Navarrete Muñoz manifestó que, además de los visitantes nacionales e internacionales, cada vez es mayor el número de pasajeros que viajan por motivos laborales, empresariales o porque mantienen su residencia en el estado, aunque trabajen en otras ciudades del país.
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vr
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