La gran figura de la victoria de Inglaterra sobre Noruega (1-2) fue Jude Bellingham, pues el atacante inglés anotó un doblete para llevar a los suyos a semifinales del Mundial 2026, pero su primer tanto despierta polémica.

En el despeje de portería de Nyland, aquero de Noruega, hay un video en el que se observa como el esférico cambia de trayectoria porque, supuestamente, habría tocado un cable de la cámara área dentro del estadio de Miami.

Una vez que impactó el cable, el balón es controlado por Ellior Anderson de Inglaterra y al construir la jugada, Jude Bellingham se encargó de finalizar el tanto con una jugada individual.

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Claro que este momento desató polémica entre los futbolistas noruegos, quienes le señalaban al silbante central que el balón había pegado en la Skycam y, de acuerdo con el reglamento, se tendría que haber anulado la anotación del '10' de Inglaterra, pero el VAR ni siquiera se hizo presente.

For the benefit of those who haven’t seen the review of the ball hitting the camera cable before England’s equaliser on Fox Sports… pic.twitter.com/TQks5POkLe — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 11, 2026

FIFA asegura que el balón no tocó ningún objeto previo al gol de Bellingham

Ante la ola de dudas sobre si el gol debía de ser o no anulado, la FIFA emitió una explicación en redes sociales, donde señala que el sensor del balón no recibió información de algún contacto.

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"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor del balón conectado no registró ningún pico en el «latido del balón» mientras este se encontraba en el aire y, por tanto, no hubo indicios de que el balón hubiera tocado el cable aéreo ni de que su trayectoria se hubiera visto alterada", escribió el organismo del futbol mundial.