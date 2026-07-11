Espectáculos | 11-07-26 | 19:39 | Actualizada | 11-07-26 | 19:46 |

Obtener una fotografía con el futbolista noruego en medio del parece una tarea difícil, pero el actor mexicano , quien no quiso quedarse sin la foto del "recuerdo", encontró una manera mucho más sencilla de lograrlo.

El intérprete de "No se aceptan devoluciones" lanzó, previo al partido entre de este sábado en Miami, una dinámica para sus seguidores en la que les pedía que lo colocaran junto al goleador del Manchester City con IA.

Fue a través de su cuenta de Facebook donde hizo la petición y hasta posó en un video para que los creadores pudieran extraer esas imágenes y tomarlas como inspiración.

Si bien algunos mostraron un poco de apatía e incluso bromearon con que no harían ninguna foto sin recibir un pago, poco a poco las publicaciones comenzaron a llegar a las redes de Derbez.

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El actor también compartió algunas de las que más le gustaron, todas en situaciones irreales junto a Haaland.

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Por ejemplo, uno de los creadores cambió el color de cabello de Derbez por el rubio característico de Haaland y, por supuesto, hasta hubo un intercambio de playeras, con el "vikingo" usando la de la Selección Mexicana y Eugenio la de la selección de Noruega.

Foto: Vía Instagram.
Foto: Vía Instagram.

Haaland incluso aparece vestido como Aaron Abasolo, personaje de "Derbez en cuando", con la clásica playera corta de rayas que deja al descubierto parte del abdomen y un short.

Foto: Vía Instagram.
Foto: Vía Instagram.

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El humor mexicano estuvo muy presente con algunos albures y no faltó la imagen en la que el director, haciendo uso de una "fuerza bruta", levanta al deportista de 1.95 metros de estatura.

Foto: Vía Instagram.
Foto: Vía Instagram.
Foto: Vía Instagram.
Foto: Vía Instagram.

Tampoco podía faltar un festín de tacos, con el jugador disfrutando de las delicias culinarias mexicanas, además de otra imagen en la que aparece usando la playera del Cruz Azul.

Foto: Vía Instagram.
Foto: Vía Instagram.

El nombre de también salió a relucir. La icónica relación, que sigue sin ser olvidada por los fanáticos, dio pie a otra de las creaciones, pues en una de las imágenes Victoria y Eugenio aparecen casándose mientras Haaland es el encargado de oficiar la ceremonia, aunque estas no fueron retomadas en las redes del famoso.

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Foto: redes sociales.
Foto: redes sociales.

Derbez no dudó en cerrar con una imagen inspirada en "La Familia P. Luche", donde parece infartarse tras la derrota de Noruega frente a Inglaterra este sábado 11 de julio.

Foto: Vía Instagram.
Foto: Vía Instagram.

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