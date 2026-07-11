Tras colocarse en el centro de la controversia al expresar su rechazo a la presencia de perros en centros comerciales y restaurantes, durante una emisión del programa "Ventaneando", Pedro Sola desató una oleada de indignación en redes sociales.

"No tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cag*** en el restaurante, ¿qué es eso, se volvieron locos o qué?... con ganas de aventar carne envenenada (...) y de darles un balazo a los dueños", mencionó.

Desde refugios, activistas y diversas personalidades del espectáculo, salieron en defensa de los animales al señalar al presentador de incitar al maltrato animal. Ante ello, la mascota de los Diablos Rojos también se pronunció al respecto.

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Pedro Sola, conductor de "Ventaneando" desde hace 30 años. Foto: TV Azteca

Mascota de los Diablos Rojos se pronuncia contra Pedro Sola

A pesar de que el comunicador emitió una disculpa pública el pasado 8 de julio, lamentando su falta de empatía hacia los animales y asegurando que “no mataría ni a una mosca”, las reacciones en la red continúan.

En ese sentido, Rocco, la popular mascota del equipo de beisbol los Diablos Rojos se hizo presente en la polémica al pronunciarse contra Pedro Sola en una reciente publicación de Instagram, donde luce una playera con la cara del conductor diciendo: "¡Con los perritos no!".

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Rápidamente, la imagen capturó la atención de la comunidad deportiva, que no dudó en apoyar a la mascota con decenas de likes y comentarios.

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