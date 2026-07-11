A pocos días de la Velada del Año 6, los detalles sobre el torneo que mezcla el entretenimiento digital y el deporte, continúan generando expectativa en redes sociales.

Este año, el evento tendrá a 20 streamers participantes y entre las peleas que levantarán revuelo en las plataformas digitales, estará el duelo de Samy Rivers vs. RoRo Bueno, la leyenda de YouTube "Fernanfloo" contra el streamer español "Yo Soy Plex" y la pelea de Juan Alberto "IlloJuan" y el youtuber David Cánovas Martínez "Thegrefg".

En esta ocasión, el organizador de la transmisión más viral de Twitch, Ibai Llanos acaparó la atención de decenas de internautas al compartir más detalles sobre la próxima edición de la competencia de boxeo amateur.

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El evento se llevará a cabo el próximo 25 de julio. Foto: Twitch @ibai

Ibai Llanos lanza nueva actualización de la Velada del Año 6

En uno de los streams más recientes del creador de contenido, reveló que hubo cambios dentro del equipo de jueces del torneo, adelantando que ahora habrá de varias nacionalidades y que uno de ellos será mexicano.

“Tendremos un juez mexicano, un juez colombiano, argentino, español y una jueza china. Son los 5 jueces que vienen de la Federación Internacional de Boxeo”, mencionó Ibai.

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Además, mencionó que la identidad del equipo de expertos quedará oculta y que al igual que en ediciones anteriores, emitirán sus votos de manera individual por medio de banderas.

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🚨 Actualización sobre los jueces de La Velada del Año VI. pic.twitter.com/o21trklZJe — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 10, 2026

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