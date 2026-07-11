Culiacán, Sin. - Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal mantuvieron enfrentamientos y persecuciones por varios hombres armados en la salida norte de la capital del estado, en cuyos hechos se reportó en forma preliminar daños a llantas de más de dieciséis vehículos por púas de acero.

Las autoridades federales y estatales, con respaldo de un helicóptero artillado, mantienen operativos desde la salida norte de Culiacán hasta el cruce de la carretera México-Nogales con la entrada a la carretera que conduce a Badiraguato.

Sobre los primeros acontecimientos, se conoció que agentes federales se percataron de que varios vehículos que se desplazaban en convoy llevaban personas armadas, por lo que intentaron detenerlos, por lo que se iniciaron los primeros enfrentamientos, sin que se tenga información de personas heridas, muertas o detenidas.

Los delincuentes lanzaron púas de acero en la carretera, perjudicando los neumáticos de automóviles. Se inició la limpieza y retiro. | Foto: Archivo. Especial.

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Los presuntos delincuentes, en su persecución, lanzaron a la carpeta asfáltica púas de acero, por lo que automovilistas que circulaban en esa zona sufrieron daños en sus neumáticos, por lo que se inició la limpieza y retiro de estos artefactos.

Ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre estos hechos de violencia, pero se conoce por los datos subidos a redes sociales por vecinos de poblados de la parte norte que continúa el patrullaje del ejército; la Guardia Nacional y un helicóptero sobrevuela en forma continua largos trayectos.

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