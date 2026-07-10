Culiacán, Sin. - El Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, general Sinuhue Téllez López, dijo que grupos interinstitucionales han atendido reportes de enfrentamientos entre grupos rivales en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, y el municipio de Escuinapa, sin localizar personas heridas o muertas.

Señaló que en las respuestas donde han intervenido las fuerzas federales, estatales y municipales, solo se han localizado indicios de confrontaciones por los cartuchos percutidos que se han encontrado, sin evidencias de personas lesionadas.

Dio a conocer que todos los reportes que entran a las líneas de emergencia se atienden por los grupos interinstitucionales, como ha sucedido en Villa Juárez, Navolato y en el municipio sureño de Escuinapa.

El Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa informó que todos los reportes que entran a las líneas de emergencia se atienden por los grupos interinstitucionales. | Foto: Especial.

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Sobre las acciones que se tienen desplegadas en el estado, indicó que mensualmente se rinde un informe ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que reseña los avances que se tienen en el combate a los grupos delictivos.

Téllez López indicó que en estas reuniones se han hecho los planteamientos en cuanto a la necesidad de más patrullas, personal de las fuerzas federales y tecnología de punta, sobre todo en cuanto al monitoreo de las ciudades de Culiacán y Mazatlán.

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Asentó que continuamente se refuerzan algunas zonas del estado y se reorganizan las acciones que se tienen implementadas en cada uno de los municipios del estado; de ahí los logros en detenciones y aseguramiento de armas y vehículos.

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