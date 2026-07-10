Un juez de control declaró como culpable a Marlon “N” del delito de feminicidio cometido contra la joven Monserrat Bendimes, asesinada a golpes en abril del 2021 en el municipio de Boca del Río, zona conurbada del puerto de Veracruz.

Durante audiencia del juicio oral 14/2026, y tras el desahogo del material probatorio, el órgano jurisdiccional dictó la resolución judicial en contra del sentenciado.

Será el próximo 16 de julio cuando se dicten los años que pasará en prisión.

Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2021 en la colonia Casas Tamsa del municipio de Boca del Río, cuando Marlon “N” agredió físicamente a la víctima quien era su pareja, causándole lesiones que posteriormente provocaron su deceso.

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Las autoridades ministeriales determinaron, desde ese año, que Marlon “N”, fue el presunto responsable, sin embargo, el sujeto se dio a la fuga.

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Sus padres, Diana “N” y Jorge “N”, fueron detenidos como presuntos partícipes del feminicidio, ya que auxiliaron a su hijo a huir. Posteriormente, salieron libres.

Fue hasta junio de 2022 cuando Marlon fue detenido en Mérida, Yucatán, con lo cual inició su juicio que culminó al ser declarado culpable.

El caso de Monserrat conmocionó a la sociedad veracruzana y obligó a diputados a legislar para castigar a familiares que auxilien a alguien que haya cometido un delito.

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JACL/cr