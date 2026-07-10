Sofía Vergara parece estar viviendo uno de sus mejores veranos. Entre playas, paisajes y buena comida, la actriz colombiana recibe sus 54 años desde "la bella Italia", uno de los destinos que suele elegir para alejarse de los reflectores.

Este 10 de julio, la protagonista de "Modern Family "compartió con sus seguidores nuevas postales de su escapada europea. En ellas aparece rodeada de sus seres queridos y presume distintos atuendos con los que demuestran que, incluso de vacaciones, el glamour es parte de su vida.

En una de las fotografías, Vergara posa con un vestido largo de estampado azul y blanco, lentes oscuros y un bolso de mimbre, con el paisaje costero de fondo. En otra publicación escribió en italiano: "Una splendida giornata", frase que en español significa "Un día espléndido".

Foto: Instagram oficial.

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De acuerdo con medios internacionales, a la escapada también se sumó su novio, el empresario Douglas Chabbott. La pareja fue vista junta durante el Festival de Cine de Cannes, en mayo de 2025, y tiempo después fue la propia actriz quien confirmó las especulaciones sobre su romance al compartir una publicación en la que etiquetó al empresario.

Sofía, además mostró las pequeñas tartas con las que celebró su cumpleaños en un restaurante, acompañadas de una bebida con chocolate. "Feliz", escribió como descripción de las imágenes.

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Foto: Instagram oficial.

Sofía Vergara continúa consolidada como una de las figuras latinas más importantes de la industria del entretenimiento, una trayectoria que ha sabido combinar con su faceta como empresaria.

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La colombiana alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Gloria Delgado-Pritchett en "Modern Family". Aunque la comedia ha marcado gran parte de su carrera, también sorprendió con su interpretación de la narcotraficante "Griselda Blanco" en la serie de Netflix "Griselda", actuación que recibió elogios.

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Más recientemente, en una entrevista, reflexionó sobre la evolución de su carrera y aseguró que es natural que, con el paso de los años, ya no interprete los mismos personajes que cuando tenía 20 años.

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