Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

Durante la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, fue una de las grandes ausentes. A través de redes sociales, la actriz de “Modern Family” reveló que pasó la noche en la sala de urgencias debido a un incidente médico.

Los fans comenzaron a especular sobre lo ocurrido a la intérprete de 53 años, y no fue sino hasta hace unas horas que ella misma compartió detalles de su estado de salud. Su ausencia no pasó desapercibida en una de las premiaciones más importantes de la televisión.

¿Qué le pasó a Sofía Vergara previo a los Premios Emmy 2025?

En su cuenta de Instagram, la colombiana señaló que sufrió una reacción alérgica justo antes de asistir a la ceremonia. Tomó la situación con humor y comentó: “No llegué a los Emmy, pero llegué a la sala de emergencias”, compartió.

“Lo siento, tuve que cancelar. ¡Tuve una loca alergia ocular antes de subir al coche!”, explicó Sofía Vergara en otra publicación.

La actriz también compartió un breve clip en el que se le veía en una camilla del hospital mientras recibía atención médica por su alergia ocular. Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.

Sofía Vergara muestra cómo se recuperó

En otro video, Vergara mostró que le realizaron un lavado ocular para aliviar la molestia. Aunque estaba confirmada para asistir a los Emmy, el contratiempo de salud le impidió desfilar por la alfombra roja.

Los organizadores de la premiación habían anunciado previamente su presencia junto a figuras como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Colman Domingo, Sarah Paulson y Catherine Zeta-Jones.

La ausencia de llamó aún más la atención porque nunca había faltado a este tipo de eventos, por lo que los fans esperaban ansiosos noticias sobre su estado y lamentaron no verla en la ceremonia.

