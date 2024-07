Joe Manganiello contradice a Sofía Vergara sobre los motivos de su divorcio

Sofía Vergara y el actor estadounidense Joe Manganiello pusieron fin a su relación en julio de 2023 después de siete años de matrimonio. Aunque la expareja había mantenido discreción sobre los motivos de su separación, fue la colombiana quien reveló inicialmente los detalles de su decisión.

La estrella de “Modern Family” compartió en enero de este año con “El País” que ella y Joe no se ponían de acuerdo en ampliar la familia, un factor crucial en su divorcio. "Mi matrimonio se rompió porque mi esposo era más joven, él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí", explicó Vergara entonces.

Sin embargo, ahora es Manganiello quien rompió el silencio, ofreciendo su versión de los hechos y contradiciendo las declaraciones de su ex al afirmar que "simplemente no son ciertas"

En entrevista con “Men's Journal”, Joe detalló que intentaron concebir durante el primer año y medio de relación, en el cual tuvieron una conversación crucial sobre el tema. “Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, comentó.

Según Joe, lo que realmente puso fin a su matrimonio fue el distanciamiento natural que ocurre a veces en las relaciones. “Eso sucede”, explicó, añadiendo que el enfoque mediático de su separación distorsionó su imagen pública. “Me pintaron como si hubiera tenido una crisis de mediana edad y después de nueve años me dirigiera a alguien y le diera un ultimátum: ‘Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy’. Eso nunca fue lo que fui”, agregó.

Fue el famoso actor quien solicitó el divorcio, citando "diferencias irreconciliables" como motivo de la disolución del matrimonio, según documentos presentados por “People”.