¡Sofía Vergara y Joe Manganiello, oficialmente separados! Asi hicieron la repartición de sus bienes

Aunque la noticia de la separación de Sofía Vergara y el productor Joe Manganiello después de 7 años de matrimonio se dio a conocer en julio de 2023, esta semana se hizo oficial el divorcio.

El jueves, según informó "Pagesix", se reveló que los registros judiciales señalaban que un juez había ratificado el acuerdo de separación legal al que habían llegado ambas partes.

Si bien los famosos guardaron silencio, durante varios meses, sobre los motivos que llevaron al fin de su relación, la actriz de "Dos locas en fuga" dijo en una entrevista con "El País" a principios de este año que tenían diferencias en cuanto a sus planes futuros.

"Mi matrimonio se deshizo porque mi esposo era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quienes lo hagan, pero eso ya no es para mí. Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre", explicó.

Fuentes cercanas a la colombiana revelaron las causas de su separación y divorcio del actor Joe Mangianello. Foto: Instagram

Además, la artista de 51 años señaló que ya está casi en la menopausia y considera que debe seguir el curso natural de la vida: "Cuando mi hijo sea padre, que me traiga al bebé por un tiempo y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida; eso es lo que tengo que hacer", añadió.

¿Cómo se distribuyeron los bienes entre Joe y Vergara?

Se detalló que el también actor Manganiello se quedará con sus objetos personales como ropa, joyas y todas sus ganancias y acumulaciones desde la fecha de su separación el 2 de julio del año pasado.

Por su parte, la barranquillera también conservará sus objetos personales, incluyendo las joyas. Asimismo, aceptaron la validez del acuerdo prenupcial que firmaron antes de su boda en el Breakers Resort en Palm Beach, Florida.

Hasta el momento, ninguno de los dos famosos han hecho declaraciones al respecto.