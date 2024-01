Sofía Vergara, en la piel de una narcotraficante

A lo largo de casi 29 años de carrera, Sofía Vergara se ha ganado un lugar importante en Hollywood, dejando testimonio en las más de 20 películas y programas para televisión en los que se ha especializado en la comedia. Ahora, da un paso adelante para probarse como actriz en la serie Griselda.

“No me puedo quejar, me ha ido muy bien en mi carrera con lo poquito que sé actuar, porque yo realmente no soy actriz”, dice la colombiana en entrevista.

En esta serie, que ya se encuentra en la plataforma Netflix, Sofía da vida a una las figuras más importantes del narcotráfico en América Latina, Griselda Blanco, quien dominó el mercado de las drogas en Miami en las décadas de los 70 y 80.

“Si me dicen que no, yo trato de buscarle por otro lado, sobre todo porque tengo un acento (colombiano) muy fuerte, no tanto porque sea mujer; me ha tocado trabajar el doble”, comenta.

Sofía indica que su reto más grande en Griselda fue dejar atrás la imagen de la irreverente Gloria Delgado, su personaje en Modern family, que la llevó a ser nominada a los Globos de Oro y a ganar cuatro Premios SAG (del Sindicato de Actores).

“(Griselda) fue un papel que me pareció muy interesante, no es fácil para mí conseguir papeles tan complejos (por mi acento), por eso me decidí a hacerlo”.

Para lograrlo, Sofía usa un prostético en la nariz, y un peinado y maquillaje al estilo de los 70 que la dejan casi irreconocible.

“Nunca había hecho un drama, nunca había actuado en español, nunca había usado prostéticos, pero fue interesante y retador. Tenía muchas ganas de trabajar con actores latinoamericanos, con Andrés Baiz, que es un director colombiano. Fue complicado pero valió la pena”.

La señora de la mafia

A pesar de que Sofía radicó en Colombia hasta los 90, cuando el narcotráfico estaba en todo su esplendor, nunca había escuchado hablar de Griselda Blanco hasta hace 15 años, y su historia le impactó tanto que trabajó más de dos años en el proyecto de la serie, en donde también funge como productora.

“Me llamó mucho la atención la historia, donde el narcotraficante más poderoso, más malo y más fuerte fue una mujer que se veía inofensiva, que era una mamá que adoraba a sus hijos, una ama de casa. Me pareció que valía la pena mostrar que existió”.

Y aunque su objetivo no es el de ensalzar la vida de una delincuente, fue destacable para ella saber cómo forjó su imperio, ayudada, en mayor medida, por otras congéneres.

“Lo pudieron hacer por tanto tiempo porque nadie estaba buscando a una mujer, ni los policías, ni los gringos, ella se les pasó por enfrente mil veces y no entendían que una mujer pudiera ser el jefe de un cartel”, subraya.

Para la serie, Sofía trabajó de la mano del director Andrés Baiz: “Nos sentábamos en mi casa a estudiar los libretos antes de comenzar a filmar, esto me fue calmando y me ayudó a aceptar que sí lo podía hacer. Fui sintiendo cómo me fui transformando en Griselda”.

Entre los nombres que conforman parte de su elenco están Paulina Dávila, Alberto Guerra y Karol G, entre otros.

“En este momento siento que estoy en la cima porque pude hacer Griselda después de 11 años de hacer Modern family, que era de comedia. Lograr que me apoyara Netflix y Erik Newman (productor) para hacer esta serie ha sido de las cosas más importantes de mi carrera. Actualmente estoy ocupada con mi participación en America’s got talent, voy hacer mi quinta temporada. Estoy muy llena de trabajo”.