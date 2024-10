Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura federal responde preguntas acerca de la agenda cultural

Después de presentar ayer en el Palacio de Bellas Artes a los nuevos titulares de las Coordinaciones nacionales y Compañías artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, respondió a los medios de comunicación una serie de preguntas sobre temas que han tenido una presencia fuerte en la agenda cultural de los últimos meses: las críticas hacia el ratificado director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, el estatus de las escuelas del INBAL, la descentralización de la Secretaría de Cultura hacia Tlaxcala y la entrega de la Bodega Nacional de Arte, como parte del Proyecto Chapultepec, entre otros.

Críticas a Diego Prieto

Sobre Diego Prieto, por ejemplo, señaló que hay "por su lado muchas versiones, cartas y mucho respaldo de muchas de las comunidades. Yo creo que es importante, cuando hablamos de la comunidad cultural o de las comunidades, hablar en plural porque, por lo general, decimos que la comunidad cultural no lo apoya, ¿qué comunidad? Es que son muchas comunidades y no podemos hablar solo de una. Entonces, por supuesto que estoy abierta al diálogo y hemos trabajado también, nos hemos reunido con los sindicatos y, sin duda, podemos seguir dialogando y platicando. Pero me parece que hay muchas comunidades al frente y no es solamente una ni es una opción unificadora en ese sentido".

Lee también: Presentan a nuevos coordinadores nacionales y titulares de compañías artísticas del INBAL

Estatus de las escuelas del INBAL

En el caso de las escuelas del INBAL, explicó que lo prioritario ha sido abrir las puertas al diálogo con las diferentes comunidades estudiantiles: "Así como en el Conservatorio, se ha dialogado con todas las escuelas. No son los únicos. Ellos fueron los primeros que se atendieron, incluso yo fui a dialogar con ellos, y todo tiene tiempos, formatos y mecanismos. Hemos hablado mucho, nosotros hemos cumplido con lo que se ha solicitado, pero también hemos hecho de su conocimiento que son 30 escuelas. Tenemos también las de INAH, y tenemos que hacer un trabajo de coordinación que no es de reunirnos un día, que tiene que ver con condiciones y cómo vamos a llevar las necesidades a un plan maestro que se pueda implementar en todos los temas de trabajo. Entonces, ahí sí es más bien libre expresión de los alumnos, si quieren seguir en paro. Nosotros hemos cumplido, pero no hay que perder de vista que son muchas escuelas que han respondido y que estamos en diálogo, y que vamos a seguir trabajando con la Superior de Música, con la ENAH, con todas las escuelas porque es un proyecto integral".

Bodega Nacional de Arte

Sobre la entrega de la Bodega Nacional de Arte, Curiel dijo que "en enero vamos a inaugurar y ya los estaremos invitando. Es un proyecto muy importante. Muchos países quisieran tener un espacio, un repositorio de arte como este con la tecnología y las condiciones para resguardo de nuestra obra nacional".

Secretaría de Cultura en Tlaxcala

En el caso de la descentralización de las oficinas de la Secretaría de Cultura federal hacia Tlaxcala, contestó que "como mencionó la presidenta, muchos trabajos se están evaluando. Por el momento ya tenemos muchas instancias que trabajan ahí, como La Colmena. Es un tema que se está evaluando.

Finalmente, yo estoy por todos lados. O sea, no estoy en una oficina donde voy a dirigir a los estados, estoy por aquí, estoy en Reforma, vamos a Tlaxcala y sobre todo que ya hay actividad y se ha realizado mucho el trabajo que se ha hecho en Tlaxcala".

Lee también: ¿Quién es Daniel Garza Usabiaga, nuevo director del Museo de Bellas Artes?

Reglamento de Cultura

Curiel adelantó que se propondrá un nuevo reglamento de Cultura: la exsecretaria de Cultura, "Alejandra Frausto, con mucho respeto, dejó el reglamento para que justamente la nueva administración en función de la dirección y las prioridades que tuviera la presidente pudiera ajustar sus instituciones para fortalecer sus proyectos prioritarios.

En ese sentido, habrá cosas que van a funcionar, por supuesto, que ya se trabajaron, pero que en esta reestructuración tienen que ver con las reestructuraciones de las funciones, la Ley Orgánica, y muchas cosas, pues lo tenemos justamente que reorientar a lo que vamos a necesitar. Entonces, muchas cosas, sí y otras tendrán que ver con los proyectos prioritarios que estamos estableciendo, y sacaremos. Primero saldrá la Ley Orgánica, la reestructuración y, posteriormente, el reglamento. En ese sentido, hay que agradecerle a Alejandra que no lo sacara porque es un respeto para quienes llegamos de cómo vamos a reconducir una administración bajo una presidencia que, si bien es el mismo movimiento, hay prioridades.

En este caso, una de las prioridades como lo he mencionado, va a ser la educación artística, las escuelas de lenguaje, la educación comunitaria y la investigación artística a nivel nacional, que vamos a trabajar en coordinación con la SEP. Entonces, es un proyecto importante. En ese sentido estamos orientando por allá".

Plan Nacional

Del plan nacional que tendrá cultura en este sexenio, afirmó que éste ha ido acorde con "el Plan Nacional del Gobierno. Va a ser hasta el siguiente año. Me parece que es por marzo-abril, primero sale el gobierno de México y luego sale el sectorial nuestro. Ahí ya, con mucho gusto, lo podemos presentar y hablar de cada uno de los detalles. Eso se presenta posteriormente para que la presidenta presenta el suyo.

Ahora tratamos de darles algunas líneas para que no fuera solamente presentarnos y dejarlo genérico, sino empezar a hablar de las líneas de trabajo que se han estado haciendo y otras que queremos fortalecer para generar una impronta, un sello que tiene que ver con la vocación de todas y todos nosotros, que venimos del sector cultural desde hace muchos años; de trabajar por muchas y diversas comunidades, no sólo desde la Institución, sino desde el sector independiente y desde muchos lugares, apostando por la cultura".

Lee también: Lo que no se ha dicho del origen de Claudia Curiel de Icaza

Museo Dolores Olmedo

Por último, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz, habló del traslado del Museo Dolores Olmedo a Chapultepec.

"En cuestión a las obras que pertenecen a la colección de Dolores Olmedo, como todos saben, es una colección que está bajo resguardo de un fideicomiso de índole privada, que gestiona el Banco de México, por lo cual no es una colección que corresponda al Instituto Nacional de Bellas Artes ni tampoco a la Secretaría de Cultura. Todo ente privado, formalmente constituido, tiene la capacidad de mover las obras que están bajo su resguardo. La responsabilidad del Instituto Nacional de Bellas Artes, cuando así lo solicita, es cuidar un acompañamiento que garantice la adecuada conservación, y obviamente en las mejores condiciones para que obras, algunas de ellas de carácter patrimonial, que son monumento artístico, puedan estar exhibidas para el disfrute de la mayoría, en las mejores condiciones posibles.

Cuando nosotros recibamos esa solicitud de acompañamiento, será con gusto, a partir de la subdirección y el Cencropam podamos a agilizar ese acompañamiento para garantizar una adecuada conservación para las generaciones futuras, y lo que es, sin lugar a duda, un gran patrimonio de México, pero insisto, que no está a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes".