Héctor Parra perdió a su madre estando en prisión: "no ha tenido un duelo", revela su hija Daniela

Estando ya en prisión, Héctor Parra recibió uno de los golpes más duros de su vida, y es que la madre del actor murió sin la oportunidad de que éste pudiera verla por última vez.

Aunque siempre fueron muy cercanos, algunos problemas familiares y la enfermedad que sufría la señora terminaron por alejarlos, lo que ocasionó que no se enterara de nada, sino hasta su encarcelamiento.

"No sabemos exactamente cuando falleció, pero sí se enteró mi papá allá adentro de que había fallecido. Estuvo muy fuerte. Como que no lo ha entendido al cien", dijo Daniela, hija mayor de Parra, en entrevista con el programa "Sale el Sol".

Recordemos que Héctor fue fue encarcelado en 2021, luego de que su hija menor, Alexa Hoffman, lo denunciara por abuso sexual y corrupción de menores, y, después de varios años en mayo del 2023 fue sentenciado a 10 años de prisión; sin embargo, en marzo de este año, un juez sumó tres años más a la condena después de revisar el caso.

Desde entonces, el actor de "Lo que callamos las mujeres" permanece en el Reclusorio Oriente alejado del mundo, lo que, según Daniela, ha hecho que no pueda procesar el dolor por la pérdida: "Mi papá extraña todo esto: ver afuera, a su familia y a su mamá no la pudo ver, porque cuando lo detuvieron, fue cuando falleció. Mi papá no ha tenido un duelo porque allá adentro pasa la vida diferente", agregó.

Actualmente, tanto Daniela como su famoso padre están luchando por apelar la sentencia y conseguir que éste quede en libertad; sin embargo, la joven de 26 años no pudo evitar sentirse preocupada, pues una vez que esté afuera tendrá que enfrentarse a una complicadas realidad: "Hemos perdido familiares, amigos y como que a él no le ha caído el vente".









Daniela también detalló que su padre ha encontrado un gran refugio en Dios y que gracias a la ayuda de un sacerdote, con quien comparte celda, pudo renovar su fe y sostenerse para sobrellevar todo este proceso.

Hasta el momento, la situación legal del actor sigue sin tener novedades. Hace tan solo unas semanas le fue ratificada su condena y su equipo de abogados ya planean el siguiente paso para demostrar una inocencia a la que se ha aferrado desde el principio.

