Kate del Castillo, en medio de la polémica tras pedir a los mexicanos que salgan a votar

A punto de que se realicen las elecciones 2024, Kate del Castillo decidió unirse a la lista de famosos que han hecho uso de sus redes sociales para concientizar a los mexicanos sobre la importancia de salir a votar este próximo 2 de junio; un derecho que, como ciudadana de este país, también ejercerá

La protagonista de "La Reina del sur", a través de un breve video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, reveló que se encuentra de visita en la CDMX y que la razón principal de su llegada es participar en las votaciones.

"Yo estoy en México y vine a votar; bueno, vine también a trabajar, pero voy a votar", inició su mensaje.

Lee también Kate del Castillo llora al hablar de la tauromaquia: "las corridas de toro son una mancha para la reputación de México"

Del Castillo aprovechó el momento para hacer un llamado a la población y pedirles que, sea cual sea su preferencia política, salgan a las urnas a emitir su voto, pues ésta es la única manera de hacerse escuchar.

“Ai estamos inconformes, si estamos enojados, si hay algo que no nos gusta, tenemos que salir y alzar la voz”, agregó.









Asimismo exhortó al público a vivir una jornada electoral pacífica y sin ningún tipo de contratiempo, esto por el bien de la democracia y el futuro de México: "Votando en paz, votando con amor a nuestro país para que todo salga bien este domingo".

Como era de esperarse, las palabras de la actriz dividieron las opiniones de los usuarios, incluso generaron un ola de críticas en sus contra, pues, aunque no hizo ningún tipo de propaganda política, hubo quienes aseguraron que ya vendió su voto; incluso, la compararon con Eugenio Derbez, quien hace unos días hizo la misma petición.

"¿También te dieron tu billete como a Derbez? Que lástima que artistillas se metan en política. Dejen de “alzar la voz” por los mexicanos desde sus privilegios", "Qué diferencia de mensaje, ella solo alude a la importancia de ejercer nuestro derecho al voto", "Te admiro como actriz, pero querer vender a México, no", "Al decir si estamos inconformes, bajita la mano dices no votes por. No necesitamos que nos manipulen", También los que estamos contentos vamos a ir a votar, y somos los más", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

En estas elecciones, México elegirá a más de 19 mil funcionarios públicos, entre ellos al presidente del país, jefe de gobierno de la CDMX, gobernadores, senadores y diputados.

Lee también Kate del Castillo protagonizará "Chavela", bioserie de la icónica Chavela Vargas