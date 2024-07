La polémica que Christian Nodal sigue alimentando en torno a su vida privada, ha rematado esta semana con su boda sorpresa con Ángela Aguilar, un suceso que muy probablemente no termine con su fama de inestable emocionalmente de forma inmediata.

Desde finales de 2023 ya se hablaba de un distanciamiento entre Nodal y la madre de su hija Inti, la cantante argentina Cazzu, pero las alarmas se prendieron cuando a inicios de mayo de 2024 pasaron dos cosas, primero él no felicitó a la llamada “nena trampa” por el Día de las Madres, y después eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto a ella y la bebé.

Pero fue el 23 de mayo cuando Nodal sorprendió a sus fans anunciando su rompimiento con Cazzu, a través de un comunicado que dio a conocer por medio de una historia de Instagram, el cual también fue compartido por la trapera.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”, decía el mensaje de Nodal.

Pero Cazzu agregó un comentario más, al desatarse el escándalo por esta separación y los comentarios culpando a Nodal por este rompimiento: “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias todo sana”.

Pero a las dos semanas de este anuncio, se comenzó a hablar en los medios que una de las causas de este rompimiento, fue que la casa que Nodal compartía con Cazzu en Argentina, sufrió un robo mientras ambos estaban en Francia, y que estaban involucradas personas allegadas a la cantante; algo que Christian salió a desmentir este suceso, pidiendo respeto para Cazzu y su familia, que aseguró, nada tuvo que ver con el hurto.

A partir de este momento Cazzu con su pequeña Inti, sólo hicieron un par de apariciones en redes sociales y de ahí han mantenido un bajo perfil hasta esta semana, pero la argentina ha contado con el apoyo no sólo de sus fans, sino de todo aquel que empatiza con ella al haberse convertido en madre soltera.

A los pocos días las redes ardieron cuando apareció una imagen de Ángela Aguilar al lado de Nodal saliendo de un supermercado, lo que desató especulaciones de un posible romance, después él invitó a la hija de Pepe Aguilar a cantar con él en un concierto en Monterrey; pero para ese entonces los fans comienzan a conectar los hilos y recuerdan un mensaje que Cazzu publicó cuando, el 16 de mayo Ángela compartió una fotografía donde portaba la cruz que Nodal siempre usaba.

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, escribió Cazzu en sus redes sociales.

Entonces las fotografías siguieron apareciendo, primero de ellos dos en un aeropuerto a punto de tomar un viaje privado, pero además su ropa estaba combinada; después ambos hicieron publicaciones de su estancia en Roma, levantando sospechas de que estaban juntos.

Pero fue hasta el 10 de junio cuando la bomba estalló, ya que a través de la revista ¡Hola! Y sus redes sociales, Nodal y Ángela confirmaron su noviazgo con el siguiente mensaje:

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, escribió Ángela en ese mensaje.

Después de esto le llovieron críticas a Ángela en las redes sociales, donde la calificaron de roba novios, además la gente señaló que ella se había comportado como una amiga de todas las exparejas de Nodal, incluyendo a la misma Cazzu, reviviendo una publicación donde la menor de los Aguilar se dijo “fan de su relación” con Christian; tal fue el alboroto que el intérprete de Botella tras botella tuvo que salir en defensa de su novia.

Pero Cazzu también tuvo que dar una declaración en sus redes: “Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa… Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible… Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”.

Un día después de su anuncio, Christian invitó a Ángela a su concierto en el Auditorio, donde cantaron "Dime cómo quieres", y además se dieron su primer beso públicamente. Todavía no terminaba el alboroto por esto, cuando la posibilidad de que ellos se hubieran casado en su viaje a Roma comenzó a sonar fuerte, sobre todo cuando el maquillista Stefano Comelli, especialista en novias, compartió unas fotos en su Instagram donde aparece Ángela con una bata blanca y un ramo de flores blancas al fondo, y en su mensaje el italiano se refiere a ella como señora Aguilar.

El 24 de julio en la mañana, el Diario de Nueva York dio a conocer que Cazzu había demandado a Nodal por la manutención de Inti, exigiendo 135 mil dólares mensuales, unos 2 millones de pesos; pero el equipo legal del sonorense logró que la cantidad fuera reducida a 7 mil dólares, es decir, 120 mil pesos mexicanos.

Esta nota dejó de tener trascendencia cuando comenzó a sonar en redes sociales, una posible boda entre Ángela y Nodal ese mismo día en una hacienda de Morelos, lo cual a las pocas horas se confirmó y comenzaron a salir imágenes del evento, lo demás ya es historia.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron este miércoles 24 de julio. Fotos: Instagram