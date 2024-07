"El Mayo" Zambada: Cómo la ficción ha retratado al capo detenido en Estados Unidos

Ismael “El Mayo” Zambada, líder del narco que fue detenido ayer en Estados Unidos, ha sido figura en series alusivas al tema y que han dado la vuelta al mundo.

Aunque no se sabe mucho de su vida personal y tampoco las pláticas que sostenía con otros capos, la ficción utilizando la poca información oficial, se ha encargado de darle vida a este hombre hoy de 76 años y que habría sido uno de los tres fundadores del Cartel de Sinaloa.

Aquí te decimos la manera en que ha sido retratado en producciones internacionales y los actores responsables de ponerlo frente a la cámara

Alberto Guerra

El actor que este año ha estado en el ojo mediático porque Madonna lo subió al escenario durante uno de sus conciertos en la Ciudad de México, es uno de los que se ha colocado en la piel del “Mayo”.

En “Narcos: México”, de Netflix, el narcotraficante es visto por vez primera a bordo de un barco camaronero en Mazatlán, que era su negocio “tapadera” de su labor real.

Ahí recibe la visita del “Chapo” y “El Azul”, narcos quienes en ese momento deseaban controlar la región y había enfrentado a los hermanos Arellano, entonces jefes del ámbito. “El Mayo” les niega la ayuda por como ve las cosas y les recomienda esconderse en la sierra hasta que las cosas se calmen, al tiempo que les asegura tener siempre su amistad.

Al “Mayo” se le ve como un hombre tranquilo, calculador, negociador y con la mente fría para saber que no necesariamente el poder le dará una vida tranquila. En la vida real, de acuerdo con un encuentro que tuvo con el periodista Julio Scherer, admitió que vivía con miedo de ser aprehendido, lanzando también con seguridad que aunque él cayera no habría cambio significativo, pues ya habría varios reemplazos no sólo de él, sino de otros jefes capos.

Guerra ya ha interpretado a otros narcos: fue José María Venegas “El Chema”, inspirado en el mafioso real "Chapo” Guzmán, en la serie “El señor de los cielos” y al asesino “Darío”, uno de los esposos de Griselda Blanco, la líder narco en los 80, en la serie “Griselda”.

Foto: Instagram

Diego Vázquez

El actor colombiano interpreta en la serie “El Chapo” a un hombre identificado como “Don Ismael”, con una amistad inquebrantable con el protagonista de la serie, pero quien prefiere ser el poder oculto.

Conocedor de sus limitaciones sabe que no tiene el poder organizativo de Joaquín Gumzán, pero ve que sus ambiciones de crecimiento le convienen y lo apoya paulatinamente. Es su brazo fuerte cuando enfrenta a El Cano (Heriberto Lazcano, en la vida real) por territorios, pero no necesariamente contra los hermanos Avendaño (Arellano Félix, en la verdad).

“¡Mal que bien soy compadre de los Avendaño!”, dice Don Ismael en una primera reunión que sostiene con “El Chapo” en un paraje desierto.

“¡Me quieres de tu lado en la guerra!. La guerra no es la solución, la guerra perjudica al negocio”, apunta.

Vásquez también ha actuado en la serie “Las muñecas de la mafia”.