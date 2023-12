Las telenovelas frenaron la carrera de Kate del Castillo en el cine, asegura la actriz

Para la actriz Kate del Castillo trabajar en telenovelas en México hizo que inevitablemente se encasillara en esos papeles, impidiéndole abrir puertas hacia proyectos en el cine.

La actriz se mudó a Estados Unidos hace 21 años, motivada por diferentes circunstancias que eran necesarias en su momento, tal y como precisó durante una entrevista con Yordi Rosado.

“La vida se va muy rápido, es casi la mitad de mi vida viviendo fuera de mi país. Uno nunca se quiere irse de su país, yo amo México sobre todo las cosas como país, soy super mexicana, me salí y se me abrieron las puertas, no sé si estaban cerradas para mí aquí pero no estaban abiertas, eso seguro. Yo no me fui necesariamente porque quisiera hacer una cosa internacional, me fui porque no tenía trabajo aquí, no me hablaban para hacer cine porque porque había hecho muchas telenovelas”, señaló.

Aunque no puede asegurar que ese fuera el único motivo por el que no la llamaba, Kate llegó a sentir que no la tomaban en cuenta para producciones cinematográficas, debido a que su nombre era asociado inmediatamente con los melodramas más famosos de la televisión, como “Imperio de cristal”, “Muchachitas”, “Ramona”, “El derecho de nacer”, entre otras.

“Todo se unió, me estaba divorciando, la prensa estaba encima de mí, era todo un rollo y dije ‘no, vámonos’, fue como que el cosmos, las circunstancias en mi vida me obligaron a irme”.

Aunado con esto, después ya no pudo regresar para evitar los asuntos legales por los que estaba pasando tras reunirse con “El Chapo” en el 2015 en un refugio privado.

“Amo a México, todo lo que hago es poner en alto a México cada vez que puedo en el sentido de hablar bien del país, donde quiera que esté llevo la bandera mexicana prácticamente y yo decía ‘cómo es posible que no me dejen entrar’.

“Y cuando me fui era difícil porque le apuestas a una nueva vida, le apuestas a empezar de cero yo ya tenía una vida aquí, me fui teniendolo todo”, mencionó.

Mudarse a EU fue para la actriz un empezar desde cero, en un país que no era el suyo, con otro idioma, en un mundo que era de Hollywood, por lo que pensó que muchos creerían que sería una actriz más en ese destino en Los Ángeles.

“Pero la otra parte cuando ya no pude regresar por todo este rollo que sucedió legal ya era diferente. No es lo mismo que no quiera regresar porque estoy trabajando pero tengo siempre la opción de regresar a mi país, a no puedo regresar a mi país”.

Del Castillo opinó que siempre es importante enfrentarse a los miedos para poder sobrepasarlos, por eso se lanzó dos veces del paracaídas, mientras que otro temor fue cuando llegó a trabajar con Keiko, la orca, cuando grabó la telenovela “Azul”.

“Me hablaron, me dijeron ‘¿le entras al quite?’ Y yo, por supuesto, ¿sabes bucear? y yo ‘claro’, ya saes que todo mientes como actriz porque quieres hacer todo. No deja de ser una orca asesina, rezaba que por favor no se enoje.

“El primer día que me pusieron el tanque me metieron con Keiko, no es lo mismo verla desde arriba a estar en su territorio, es de las experiencias más hermosas”.

También confió algunos pasajes de su vida amorosa, como la que tuvo con Aaron Díaz con quien tiene una marcada diferencia de edad, a quien recordó como una persona cariñosa, sin embargo, reconoció que o suyo no funcionó, debido a que se casó muy presionada para darle gusto a su familia.

“Siempre digo que es botox para el cuerpo, una juventud, alguien sexualmente activo es muy atractivo, pero creo que fueron circunstancias totalmente diferentes, me dieron un aprendizaje en mi vida.

“Él quería tener hijos y yo ya sabía que no quería, fue de ¿qué parte no entendiste cuando andábamos?”

