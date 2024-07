“El Mayo” en EU, una bomba para el gobierno de AMLO

La detención o rendición de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos pone al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una encrucijada, no solo por lo que el histórico líder del narcotráfico pueda declarar sobre México y el presunto pacto del Cártel de Sinaloa con las administraciones federales, sino por la mala relación del Presidente con la DEA, que en su momento lo investigó y con la que ha tenido varios exabruptos que podrían tener consecuencias explosivas para los últimos dos meses de su gobierno… y después.

Más allá de si “El Mayo” fue engañado y entregado a las autoridades estadounidenses, junto a “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, o si pactó su rendición para obtener beneficios, la posesión del cofundador del Cártel de Sinaloa y su posible acuerdo con Estados Unidos podría ser contraproducente para López Obrador, quien ha recibido muchas críticas por su “pasividad” para atacar a los cárteles de la droga, y no necesariamente para el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, el cual tendría más motivos para dar un golpe de timón en la estrategia de seguridad y combate a los criminales.

A finales de enero pasado se reveló que, según una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA, hasta entonces secreta, se obtuvieron pruebas sólidas de que el Cártel de Sinaloa habría aportado entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de López Obrador cuando fue candidato a la Presidencia en 2006.

Muy a su estilo, López Obrador respondió con virulencia. “¿Qué tiene que hacer la DEA investigando al Presidente de México?”, cuestionó. Era apenas una de las múltiples escaramuzas.

El 23 de abril, AMLO acusó a Estados Unidos de “no respetar la soberanía” del país tras la publicación del informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado, el cual denunció la violencia y la impunidad en México.

“Ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos”, manifestó. El reporte de Washington expuso que México deja sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.

Asimismo, el Presidente de México respondió a los reclamos de la directora de la DEA, Anne Milgram, sobre los retrasos en la entrega de visas para las operaciones de 13 agentes. “Creo que exageró, con todo respeto”, dijo.

Las tensiones volvieron a manifestarse tras una comparecencia de Milgram en la Cámara de Representantes, en la que se quejó de que la cooperación del Gobierno de López Obrador en la guerra contra el narcotráfico, la cual, dijo, ha sido “inconstante”.

En otros informes, la DEA acusó al gobierno mexicano de permitir que tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel Jalisco Nueva Generación hayan extendido su presencia en los 50 estados de EU.

“No es novedad, es un refrito”, reviró López Obrador. “No han atendido las causas de la crisis por el consumo de fentanilo”, dijo. “Se les hace muy fácil echarle la culpa a México”, añadió.

El contexto de las malas relaciones entre la DEA y López Obrador auguran posibles sorpresas tras detención o rendición de “El Mayo” Zambada. De igual manera vuelve a poner en el centro de la discusión la capacidad del Estado mexicano para combatir a los cárteles de la droga, en medio de las declaraciones de Donald Trump sobre que México se ha quedado “petrificado” frente los criminales. “Podrían quitar al Presidente en dos minutos. Los cárteles son los que administran México”, dijo el candidato presidencial.

Tremenda bomba para el gobierno de López Obrador.

Posdata 1

Como era previsto, Zoé Robledo fue ratificado por Claudia Sheinbaum como director general del IMSS. Ambos se conocen, se tienen confianza y no parecería lógico cambiar a quien ha llevado con mejor rumbo -por lo menos que la Secretaría de Salud, el ISSSTE y no se diga el fallido Insabi- la política de salud del país, la cual, sin embargo, está a años luz de parecerse a Dinamarca o a la de cualquier otro sistema de un país desarrollado.

Si bien la lectura de la continuidad de Robledo puede leerse como una “línea” de López Obrador, tras sus dichos de hace unos días, la realidad es que Sheinbaum había convenido la ratificación hace mucho tiempo con el chiapaneco, para quien solo tuvo elogios ayer la presidenta electa.

Varios mensajes entre líneas. El primero, que pese a que se lo preguntaron, no quedó claro que también va a ratificar a Ruy López Ridaura como subsecretario de Previsión y Promoción de la Salud, pupilo de Hugo López-Gatell, a quien no quisiera mantener, y a Alejandro Svarch al frente de la Cofepris, este sí un poco más probable que sea renovado, aunque el cargo lo pelean muchos otros cercanos a la futura presidenta. El hecho de que Sheinbaum no haya hecho mención de ellos en el anuncio de este jueves es señal de que no ha definido sus cargos y que ambos están en “veremos”, pese a la recomendación presidencial.

Otra lectura que no debe pasar desapercibida es que Sheinbaum tampoco ratificó al director del IMSS Bienestar, Alejandro Calderón Alipi, parte del amplio grupo de amigos de los hijos del Presidente, quien es muy probable que no repita en el cargo. Se sabe que Zoé Robledo ya ha enviado a varios de sus cercanos a esta entidad para que vayan tomando las riendas.

Posdata 2

Con Marcelo Ebrard como testigo de honor se llevó a cabo este jueves la toma de protesta de la nueva directiva del Consejo de Empresas Globales.

En un evento celebrado en el Museo Casa de la Bola, Alberto de la Fuente entregó la estafeta a Manuel Bravo, presidente y director General de de Bayer México.

El mensaje de los presidentes entrantes y salientes del Consejo -que congrega a las compañías de capital extranjero que aportan el 40% de la IED en el país y generan el 10 por ciento del PIB- fue propositivo.

Tanto Bravo como de la Fuente expresaron el compromiso de las empresas globales de seguir apostando e invirtiendo en México, así como de contribuir al proyecto de prosperidad compartida impulsado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Bravo pidió al futuro secretario de Economía conocer un plan de veinte puntos formulado por el Consejo para impulsar la competitividad en México, lo cual fue bien recibido por Ebrard, quien ofreció a las personas de negocios una política de puertas abiertas.

El excanciller expresó su voluntad de trabajar en conjunto con las empresas globales, en temas como la integración de Norteamérica y la expansión de la economía nacional, mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor.

Anticipó que la revisión del T-MEC acarreará retos, pero que saldrá adelante, dado que está en el interés de los tres países que así sea.

Posdata 3

La Asociación de Secretarios de Turismo de México seleccionó a la empresa Euroamérica, que dirige César García Pavón y que tiene presencia internacional, como la responsable en el diseño de estrategias y acciones de promoción para el sector turístico.

Tendrá como su principal responsabilidad la promoción de México, que montará, como todos los años, un pabellón de más de 1500 metros cuadrados donde se promueven los 177 destinos nacionales, dentro de los que sobresalen los Pueblos Mágicos.

A la feria, considerada la más importante de habla hispana a nivel internacional, asisten un promedio de 152 países, 806 expositores en 9 pabellones y más de 10 secciones monográficas de segmentos turísticos que son visitadas por cerca de 250 mil personas.

Se trata de un sector fundamental para el desarrollo, en donde México ya es considerado una potencia. El año pasado visitaron el país más de 21 millones de turistas internacionales, generando ingresos récord por 30 mil 800 millones de dólares.

