Cuando Natalia García Agraz tenía 13 años quería a toda costa tener el autógrafo de Osvaldo Sánchez, entonces portero de la selección mexicana de futbol, así que junto con una amiga diseñó un plan para poderlo hacer.

“Fuimos al estadio, pero pasaron muchas cosas y no se pudo”, cuenta la realizadora.

Años después, dicha anécdota le dio pie para crear el cortometraje Passarinho, que estrenará el mes próximo en el Festival Internacional de Cine de Tribeca.

La historia sigue a dos adolescentes (Camila Robertson e Isabella Patrón), quienes desean conocer a un jugador brasileño del que están de cierta manera enamoradas.

“Yo soy pambolera, mi papá lo es, nació para ver futbol y yo no podía ser de otra manera. Este corto surge de una anécdota real, fue chistosa y la escribí”, comenta Natalia.

Natalia es hija del cineasta José Luis García Agraz, sobrina del realizador Carlos García Agraz y prima del cinefotógrafo Damián García.

En 2019 fue considerada al Oscar Estudiantil con su corto El último romántico, que narraba la historia de un joven empleado de boliche, enamorado de una chica rebelde.

Passarinho es su tesis para egresar del Centro de Capacitación Cinematográfica.

Los Gallos del Querétaro, equipo profesional de la primera división mexicana, aceptaron prestar el diseño de su playera y el estadio Corregidora donde juegan, para la filmación hecha en 2019.

“Es un corto estudiantil de bajo presupuesto y lo que hicimos fue filmar en dos partidos reales para ver la tribuna llena, fue meter a las actrices y el estrés era que teníamos límite de tiempo y luego que la gente no se metiera a cuadro.

“Cuando presenté el guión los asesores del CCC me dijeron que estaba loca, que no lo hiciera, pero me asesoré con personas que habían filmado en estadios como Carlos Cuarón y Mariana Chenillo y me dieron tips de cómo encuadrar”.

En Tribeca tendrá su premier mundial. Casi en paralelo, el corto estará compitiendo en la sección oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Naomy Romo y Anthony Mawena Kokou completan el elenco de Passarinho, producido por Daniela Mosca Stewinhauer y fotografiado por José Grimaldo.