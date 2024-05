Famosos piden a candidatos atender salud y feminicidios

Vivir Quintana

“¡Actúen contra la violencia de género!”

“Yo les pido a los presidenciables que volteen muchísimo a ver a las mujeres porque ellas tienen un acceso muy difícil a la justicia en este país. ¿De qué manera? Visibilizando mucho y aceptando que en México existe un problema que es la violencia de género: existen múltiples feminicidios en toda la República, ¡no es posible! Necesitamos que la agenda de las mujeres esté más arriba todavía.

“Hace falta más seguridad, dignidad e investigación para los casos, o sea, no es posible que se estén agarrando feminicidas a cada rato; eso sería muy necesario que lo volteen a ver....

“Quiero que la gente vote; como ciudadanas y ciudadanos, necesitamos decidir porque luego muchas veces nos quejamos de que ‘es que por qué no hacen’. ¿Y fuiste a votar?”

Lee también: ¿Qué opina José Eduardo de comentarios del hijo de AMLO sobre Eugenio Derbez?

Fotos: Armando Pereda / Carlos Majía / El Universal / Clasos

Carlos Bonavides

“Que les importe el pueblo”

“Pediría que gobernaran para convertirse en el mejor o la mejor presidenta, que hicieran de México una potencia mundial y superaran todos los problemas que nos aquejan. La enfermedad crónica del país son los políticos a los que no les importa el pueblo”.

Mago Frank

“Servir en Vez de servirse”

“No se olviden de que son servidores públicos, empleados de los ciudadanos, y deben servir en lugar de servirse. Lo que al país le hace falta son gobernantes que vivan de un salario digno, sin necesidad de enriquecerse valiéndose de los recursos de un país”.

Fotos: Armando Pereda / Carlos Majía / El Universal / Clasos

Juan Carlos Barreto

“Tengan vocación de servicio“

“En este sexenio, lo único que no les interesó a los políticos fue el cine. Nos quitaron fideicomisos; a la cultura le ha ido muy mal. Tengo muchos compañeros que pueden confirmar esto. Hace falta que los políticos tengan más vocación de servicio, que sea menos un negocio y realmente ayuden a la gente; es su obligación. Para eso pagamos impuestos, para que se tengan medicinas y agua limpia”.

Fotos: Armando Pereda / Carlos Majía / El Universal / Clasos

Alberto Estrella

“Sostengan las instituciones”

“Que sostengan los pilares fundamentales de una sociedad, que son las instituciones; en vez de desaparecerlas, que las fortalezcan: educación, cultura, salud, ciencia, tecnología y deporte. Que no prometan más de lo que realmente pueden cumplir. No se olviden que son representantes de un país. Que dejen de mostrarse con sus condiciones personales, porque a nadie nos importa”.

Fotos: Armando Pereda / Carlos Majía / El Universal / Clasos

Michelle Couttolec

“Impulsen proyectos”

“La industria audiovisual es un pilar importante para la economía y la cultura. Es un sector muy fuerte que genera muchos empleos y derrama económica; debe ser valorado, fomentado y apoyado, tanto económicamente como dando más impulso a los proyectos independientes, en un proceso que sea más rápido, con innovación y tecnología”.

Lee también: Carmen Salinas tendrá bioserie con historias inéditas y datos impactantes e íntimos

Fotos: Armando Pereda / Carlos Majía / El Universal / Clasos

Anel Noreña

“Más medicinas y seguridad”

“La salud es un tema prioritario: que se tengan medicinas, doctores y camas para atenderte; en seguridad, que la policía sea efectiva, que el Ministerio Público no sea inepto; en educación, que no quiten materias, que exista el civismo y que los maestros estén capacitados y resuelvan la guianza del alumnado. Me importa, tengo nietos”.

Fotos: Armando Pereda / Carlos Majía / El Universal / Clasos

César Évora

“Transparencia”

“Que el candidato elegido trabaje por el bien de México y su pueblo, no a favor de los partidos que representa. Para que mejore el bienestar, hace falta transparencia en todo y fiscalización constante por parte de las instituciones. Sólo así la honestidad será verdadera, no en palabras, sino en resultados”.

Fotos: Armando Pereda / Carlos Majía / El Universal / Clasos