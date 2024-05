Rihanna es comparada con Michael Jackson por la manera en la que carga a su hijo

Rihanna se ha convertido en el blanco de fuertes críticas en las redes sociales, esto luego de que se viralizara un video en el que la cantante aparece junto a sus dos hijos y su pareja, el rapero A$AP Rocky.

La grabación, en la que se le ve a la familia durante la fiesta de su hijo RZA Athelson, hubiera pasado como un tierno momento de no ser por un detalle que los usuarios no dejaron pasar por desapercibido, y es la particular manera en la que la que la de "Rude boy" carga al pequeño.

El clip, de apenas unos segundos de duración, muestra el momento exacto en el que "Riri" toma por los pies al niño, lo voltea de cabeza y comienza a mecerlo al ritmo del "Feliz cumpleaños", mientras que los asistentes parecen reírse de la escena.

Las imágenes han generado gran indignación entre los usuarios, quienes han tachado a "Riri" de mala irresponsable y hasta cuestionan su papel como madre.

"Alguien llame al 991", "Esa no es la manera correcta de sostener a un bebé", "La celebridades no deberían tener hijos", "Está bien, puede comprar uno nuevo", "Qué horrible mamá", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.





Rihanna holding her child is going viral

pic.twitter.com/tmEbVW2m82 — Daily Loud (@DailyLoud) May 13, 2024





Pero eso no fue todo, algunos, incluso, compararon la manera en la que la cantante cargó a su hijo a la ocasión en la que Michael Jackson asomó a su hijo menor en un balcón y el entonces recién nacido por poco se escurre de sus brazos.

También hubo quienes salieron en defensa de la cantante, pues aseguran que ésta es una práctica que muchos padres realizan con sus hijos y que lejos de dañarlos, es una manera cariñosa de jugar con ellos: "Vamos chicos, todos los papás hacen eso", "Rihanna es una mamá divertida", "todo el mundo le ha hecho eso a sus hijos", "Para quienes sus papás no hayan jugado así con ellos, lo siento", expresaron.

