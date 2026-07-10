El próximo 12 de julio, de 8:00 a 13:00 horas, tendrá lugar una nueva edición del Mercado de Trueque 2026, en el estacionamiento del Bosque de Tlalpan.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA), invitó a la ciudadanía a participar en este programa que busca fomentar hábitos de consumo responsable y fortalecer la cultura del reciclaje.

“Mediante este programa, los materiales reciclables recuperan su valor y se reincorporan a nuevos procesos productivos, a fin de contribuir al aprovechamiento de los recursos naturales y al fortalecimiento de una economía circular”, precisó la dependencia.

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Durante la jornada del domingo se recibirán latas de aluminio y fierro, botellas de vidrio, plásticos PET y HDPE, papel y cartón, tetrapack, aceite de cocina usado, así como residuos electrónicos y eléctricos no revueltos, limpios, compactos y ordenados. Estos se podrán canjear por puntos verdes para obtener diversos productos.

Si asistes, recuerda que no se recibirán focos, cartón de huevo, tapitas, unicel, ropa y juguetes. El peso mínimo y máximo de residuos por persona es de 1 a 5 kilos, separados por tipo de material.

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