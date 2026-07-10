El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto dio a conocer el inicio de la construcción de lo que será el Cetram Mixcoac como parte de las obras de la Línea 5 del Cablebús, en el sitio se ubicará una de las 12 estaciones que conformarán el sistema de transporte por teleférico, con una extensión de 15.4 kilómetros.

El funcionario explicó que la Línea 5 conectará el Cetram Mixcoac, en la alcaldía Álvaro Obregón, con el predio Oyamel, en la alcaldía Magdalena Contreras, que beneficiará a 62 colonias de dichas demarcaciones.

“Este es uno de los espacios que ha sido definido para que aquí se pueda llevar a cabo la construcción de una de las 12 estaciones que albergará la Línea 5 del Cablebús”, señaló a través de un video compartido en su cuenta de X.

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Iniciamos la construcción de la Línea 5 del Cablebús, con 12 estaciones que fortalecerán la conectividad entre Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, beneficiando a más de 137 mil habitantes.#ObrasQueTransforman pic.twitter.com/Sik98ad5VR — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) July 10, 2026

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Raúl Basulto informó que prácticamente han concluido todos los estudios técnicos necesarios para desarrollar las 12 estaciones que integrarán el proyecto, lo que permitirá acelerar el inicio de las obras en los mencionados puntos.

“Ya prácticamente podemos decir que todos los estudios han sido concluidos, de las 12 zonas donde estarán ubicadas las estaciones, y vamos a dar el arranque con la perforación de una de las pilas que va a tener una de las estaciones importantes de lo que será este sistema”, aseveró.

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El titular de la Sobse agregó que la Línea 5 del Cablebús será la más grande del mundo, ya que “es la línea más grande de todo el mundo, son 15.4 km de distancia que tendrá desde la parte más baja, que es el Cetram Mixcoac hasta la parte más alta que es la estación 12 en la alcaldía Magdalena Contreras en el predio Oyamel”.

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