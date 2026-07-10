Esta tarde se desplomó un muro de mampostería, sobre una caseta de vigilancia, en la colonia Bosques de Las Lomas en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que dejó una persona lesionada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que los hechos se registraron en Bosque de Olmos y Bosque de Ombúes, colonia Bosque de Las Lomas, donde a consecuencia del reblandecimiento del terreno y la saturación de agua, se desplomó un muro de mampostería (sin elementos estructurales) de 10 metros de altura por 25 metros de longitud de un terreno baldío.

“El material se depositó sobre la acera y vialidad; causó daños a una caseta de vigilancia, donde un trabajador de seguridad privada resultó afectado y fue trasladado al hospital para su atención”, detalló la secretaría.

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En Bosque de Olmos y Bosque de Ombúes, col. Bosque de Las Lomas, @AlcaldiaMHmx, a consecuencia del reblandecimiento del terreno y la saturación de agua, se desplomó un muro de mampostería (sin elementos estructurales) de 10 ms de altura por 25 m de longitud de un terreno baldío.… pic.twitter.com/TMEUoxCqaz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 11, 2026

Indicó que el material que quedó del derrumbe será retirado por personal de la alcaldía, en tanto la zona permanece delimitada y acordonada.

La SGIRPC también informó que derivado de la lluvia de este viernes, en Adolfo Ruiz Cortines y Benito Juárez, colonia Miguel Hidalgo tercera sección, alcaldía Tlalpan, se registró afectación a ocho vehículos debido a las inundaciones.

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“Se tuvo afectación a 8 vehículos estacionados en un taller de hojalatería; asimismo, se tuvo afectación en el patio de 9 predios con tirantes de hasta 5 centímetros en el área de patio”, precisó.

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Indicó que la acumulación de agua se debió a la saturación en un pozo de captación pluvial, lo que derivó en un encharcamiento de 100 metros de espejo por 80 centímetros de tirante en su parte más baja.

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