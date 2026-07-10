La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) dio a conocer que se sumó al Evento Nacional de Reforestación 2026 en el que se plantaron 500 árboles de especies nativas en el Bosque de San Juan de Aragón.

Durante el evento, impulsado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en el que también se conmemoró el Día del Árbol, se plantaron ejemplares de fresno, jacaranda y huizache en una superficie aproximada de dos hectáreas.

Lo anterior, como parte de un proyecto de “Compensación Ambiental” que la CONAFOR desarrolla desde hace dos años en el Bosque de San Juan de Aragón para fortalecer la cobertura vegetal y la biodiversidad.

Además de las labores de reforestación, las y los asistentes recibieron orientación sobre la correcta plantación de los árboles y fortalecieron sus conocimientos sobre la biodiversidad, los ecosistemas forestales y la importancia de conservar los recursos naturales.

Leer también Mónica Núñez, originaria de Colombia, desapareció tras abordar un taxi de aplicación; visitó a una amiga en la Magdalena Contreras

En representación de la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez, estuvieron presentes el director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Sedema, César Sánchez Ibarra; el director de Gestión del Bosque de San Juan de Aragón, Edmundo Justino Matadamas Escobar; la titular de la ORE CDMX, Esther Sandoval Palacios; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa; así como la coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi.

[Publicidad]

Esta jornada se realizó de manera simultánea en las 32 entidades federativas y en ella participaron empresas socialmente responsables y personas voluntarias en acciones de restauración y conservación de áreas verdes urbanas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr