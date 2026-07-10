El gobierno de México, el de Quintana Roo y Mexicana de Aviación implementaron una estrategia para fortalecer la conectividad e impulsar la demanda a Tulum, la cual incluye ocho vuelos más en temporada de vacaciones de verano.

De acuerdo con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dicho fortalecimiento aprovecha la infraestructura estratégica del país, contribuye al desarrollo regional y consolida nuevos mercados.

La gobernadora de esta entidad, Mara Lezama, impulsa otra estrategia con la intención de posicionar al municipio, a partir de la coordinación con la Secretaría de Turismo y la iniciativa privada, encaminada a aumentar la ocupación hotelera, la derrama económica y el bienestar para las familias.

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Anuncian más vuelos en temporada vacacional

Mexicana de Aviación anunció ocho frecuencias más durante julio y agosto, además de una campaña de difusión a nivel federal, aunque dirigida principalmente a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Estado de México e Hidalgo, la cual estará vigente de verano a otoño.

El gobierno quintanarroense puso a disposición de dicha aerolínea materiales y pauta nacional en medios de comunicación como prensa, radio, televisión, internet y redes sociales para incrementar los vuelos con destino a Chetumal y Tulum.

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Por último, Lezama se reunirá con más de 300 agentes de viajes en la Ciudad de México en agosto con el objetivo de fortalecer la comercialización del Caribe mexicano.

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