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En el cuarto día de registros a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena, se inscribieron cinco aspirantes para Quintana Roo.
Entre ellos, la diputada con licencia Marybel Villegas Canché, quien formalizó su registro en el proceso interno morenista para definir a quien encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo.
Destacó que llega a este proceso con la experiencia que le ha permitido conocer de cerca las necesidades de cada región de la entidad.
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"Conozco Quintana Roo como la palma de mi mano. Vengo con la experiencia que me da haberlo caminado durante más de dos décadas de trabajo al lado del pueblo y con la convicción de seguir construyendo un Quintana Roo más justo, más seguro, con más oportunidades y con mejores condiciones de vida para todas y todos", sostuvo.
También agradeció el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria política y aseguró que la confianza de la ciudadanía representa la mayor responsabilidad que ha asumido.
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"Agradezco profundamente a miles de mujeres y hombres que durante tantos años han caminado conmigo. Su confianza es mi mayor compromiso y la mayor responsabilidad que he asumido. Nunca les he fallado y nunca les voy a fallar", afirmó.
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Señaló que durante años ha recorrido los municipios de dicho estado escuchando directamente a la población, lo que le ha permitido conocer sus necesidades, sus aspiraciones y el potencial que tiene Quintana Roo para seguir creciendo con justicia, bienestar y prosperidad.
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"Por eso estoy aquí: porque creo en la Transformación, porque creo en nuestro movimiento y porque creo firmemente que el pueblo siempre debe estar por encima de cualquier interés personal", puntualizó.
Indicó que este proceso interno debe desarrollarse con responsabilidad, respeto y unidad.
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"La unidad no significa pensar igual, sino caminar hacia un mismo objetivo: que la Transformación siga llegando a cada familia, a cada colonia y a cada comunidad de nuestro estado", expresó.
Tambien se registraron: Rafael Marín Mollinedo, ex director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM); Alexa Murguía Trujillo (PVEM), diputada local; el senador Eugenio Segura Vázquez (Morena); y Ana Patricia Peralta (Morena), alcaldesa de Benito Juárez.
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